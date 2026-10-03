Izraeli vret 5 palestinezë në Gaza, vazhdojnë shkeljet e armëpushimit
Ushtria izraelite ka vrarë pesë palestinezë dhe ka plagosur gjashtë të tjerë në Rripin e Gazës të shtunën, në kuadër të shkeljeve të vazhdueshme nga Tel Avivi të armëpushimit në fuqi që nga tetori 2025.
Mes viktimave të një sulmi ajror izraelit që ka goditur një apartament banimi në pjesën perëndimore të qytetit të Gazës kanë qenë katër gra, përfshirë dy të krishtera, dhe një i ri, tha për Anadolu një burim mjekësor në Spitalin Al-Shifa.
Burime lokale dhe dëshmitarë okularë kanë thënë gjithashtu se avionët luftarakë izraelitë kanë lëshuar të paktën dy raketa mbi një apartament në ndërtesën e banimit Asala herët të shtunën, duke shkatërruar apartamentin e shënjestruar dhe duke shkaktuar dëme të mëdha në banesat përreth.
Si pasojë e bombardimit ka shpërthyer edhe një zjarr.
Burime lokale kanë thënë gjithashtu se ushtria izraelite ka kryer operacion demolimi, duke shënjestruar ndërtesa dhe objekte në zonat nën kontrollin e saj në lindje të lagjes Tuffah, në verilindje të Qytetit të Gazës.
Në pjesën jugore të Rripit të Gazës, artileria izraelite ka kryer bombardime intensive në zonat në jug dhe lindje të qytetit Khan Younis dhe në veri të Rafahut, të shoqëruara me të shtëna të dendura në këto zona, sipas dëshmitarëve okularë.
Në Gazën qendrore, automjetet ushtarake izraelite kanë hapur zjarr të dendur në zonat në lindje të kampit të refugjatëve Bureij.
Sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Gaza, deri të enjten shkeljet izraelite të marrëveshjes së armëpushimit kanë shkaktuar vdekjen e të paktën 1.439 palestinezëve dhe plagosjen e 5.052 të tjerëve.
Që nga tetori 2023, Izraeli ka vrarë më shumë se 74.000 palestinezë dhe ka plagosur mbi 175.000 të tjerë në Rripin e Gazës, sipas shifrave palestineze, ndërsa rreth 90 për qind e infrastrukturës së territorit është shkatërruar.