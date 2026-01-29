“Izraeli vendi i tretë më i keq në burgosjen e gazetarëve në botë”
Komiteti për Mbrojtjen e Gazetarëve (CPJ) ka bërë të ditur se më shumë se 300 gazetarë mbeten të burgosur në mbarë botën për vitin e pestë radhazi, me Izraelin që renditet si vendi i tretë më i keq në burgosjen e punonjësve të medias, transmeton Anadolu.
Sipas Regjistrit të Burgjeve të CPJ-së për vitin 2025, për vitin e pestë radhazi, më shumë se 300 gazetarë ishin të burgosur në mbarë botën deri në fund të vitit 2025.
“Këto shifra rekord pasqyrojnë rritjen e autoritarizmit dhe numrin në rritje të konflikteve të armatosura në mbarë botën. Gazetarët shpesh mbahen në kushte të egra dhe kërcënuese për jetën, një ‘varrezë e të gjallëve’, siç e përshkroi një gazetar palestinez i liruar”, tha regjistri vjetor i burgjeve i CPJ-së.
Në Izrael, 29 gazetarë ndodheshin të burgosur pas hekurave deri më 1 dhjetor, shifër që përbën 9 për qind të gazetarëve të burgosur në mbarë botën.
“Izraeli, i vetmi vend në listën e burgosësve më të këqij që tradicionalisht konsiderohet demokraci, filloi të burgoste gazetarë palestinezë me shpejtësi pas fillimit të luftës Izrael-Gaza në tetor 2023. Shpesh, gazetarët burgosen me akuza të panjohura ose mbahen pa akuzë në paraburgim arbitrar, në shkelje të së drejtës ndërkombëtare. Teksa qytetarët izraelitë gëzojnë disa të drejta civile dhe liri, ekspertët ligjorë identifikojnë një standard radikalisht të ndryshëm të drejtësisë për palestinezët në territoret e pushtuara. Gjatë luftës, Izraeli arrestoi më shumë se 90 gazetarë”, shton raporti.
Kina renditet në krye të listës si burgosësi më i keq i gazetarëve për vitin e tretë radhazi, me 50 gazetarë të burgosur, që përbëjnë 15 për qind të totalit global.
Mianmari u rendit në vendin e dytë me 30 gazetarë të mbajtur në burg, duke ardhur nga vendi i tretë në vitin 2024.
CPJ-ja zbuloi se 10 burgosësit më të këqij përbëjnë pothuajse 75 për qind të 330 gazetarëve të burgosur në mbarë botën. Azerbajxhani hyri për herë të parë në 10 vendet e para më të këqija që nga viti 2018, me 24 gazetarë të burgosur, pasi pothuajse dyfishoi numrin nga viti i kaluar gjatë një goditjeje disa mujore ndaj mediave të pavarura.
Sipas raportit, numri i gazetarëve të burgosur në Rusi, Mianmar, Bjellorusi, Egjipt dhe Eritre mbetet i njëjtë me nivelet e pesë viteve të fundit.
“Edhe pse në vitin 2025 është vërejtur një rënie e lehtë e gazetarëve të burgosur, nga rekordi prej 384 në vitin 2024, numrat mbeten ende shumë të larta. Ka kaluar më shumë se një dekadë që më pak se 200 gazetarë të ishin të burgosur”, thekson raporti.
Sipas regjistrit, i cili përgatitet çdo vit më 1 dhjetor, më shumë se një e treta e të burgosurve po vuajnë dënime mbi pesë vjet. Gati gjysma nuk janë ndëshkuar kurrë dhe 26 për qind kanë qëndruar në burg pa u ndëshkuar për pesë vjet ose më shumë, paraburgime që CPJ-ja thotë se shkelin ligjin ndërkombëtar, i cili kërkon gjykime të drejta pa vonesa të pajustifikuara.
“Përkeqësimi global i demokracisë dhe erozioni i mbrojtjes së të drejtave të njeriut kanë hapur rrugën për liderë autoritarë të rinj dhe të vjetër që të shtypin lirinë e shtypit në vitet e fundit”, theksohet në raport.