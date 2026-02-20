Izraeli vazhdon të bombardojë Rripin e Gazës edhe gjatë Ramazanit

Izraeli vazhdon të bombardojë Rripin e Gazës edhe gjatë Ramazanit

Ushtria izraelite kreu sulme ajrore dhe zjarr artilerie në zona të ndryshme në veri, jug dhe qendër të Rripit të Gazës, transmeton Anadolu.

Shkeljet e armëpushimit në Gaza nga Izraeli, i cili hyri në fuqi në tetor 2025, vazhdojnë edhe gjatë Ramazanit.

Sipas dëshmitarëve okularë, avionët luftarakë izraelitë kryen dy sulme ajrore në lindje të lagjeve Shuja’iyya dhe Tuffah në qytetin lindor të Gazës.

Për më tepër, në lagjen Zaitoun në Gazën juglindore, automjetet izraelite hapën zjarr intensivisht mbi shtëpitë e civilëve dhe tendat e personave të zhvendosur, dhe u krye edhe zjarr artilerie me ndërprerje.

Ushtria izraelite shkatërroi ndërtesa dhe objekte në lindje të Kampit të Refugjatëve Bureij në Rripin qendror të Gazës duke shpërthyer eksplozivë.

Zjarr intensiv nga automjetet izraelite u raportua gjithashtu në zonat lindore të Khan Yunis në Rripin jugor të Gazës.

MARKETING

Të ngjajshme

Hiqet ndalesa për qarkullimin e kamionëve dhe autobusëve në rrugën Tetovë – Kodra e Diellit

Hiqet ndalesa për qarkullimin e kamionëve dhe autobusëve në rrugën Tetovë – Kodra e Diellit

Dështon miratimi i rezolutës për ish-krerët e Kosovës, nuk erdhën deputetët maqedonas

Dështon miratimi i rezolutës për ish-krerët e Kosovës, nuk erdhën deputetët maqedonas

Mickoski tha se nuk e shqyrtojnë kandidaturën e saj për kryeprokurore, Ristoska: Demokracia kërkon kritere të drejta

Mickoski tha se nuk e shqyrtojnë kandidaturën e saj për kryeprokurore, Ristoska: Demokracia kërkon kritere të drejta

Izraeli shtrëngon kufizimet e hyrjes në Al-Aksa të premten e parë të Ramazanit

Izraeli shtrëngon kufizimet e hyrjes në Al-Aksa të premten e parë të Ramazanit

Irani paralajmëron OKB-në se do të përgjigjet “me vendosmëri” nëse SHBA ndërmerr agresion ushtarak

Irani paralajmëron OKB-në se do të përgjigjet “me vendosmëri” nëse SHBA ndërmerr agresion ushtarak

Presidenti i Rumanisë ofron evakuimin e 1.000 fëmijëve nga Gaza, mbështet planin e paqes të Trumpit

Presidenti i Rumanisë ofron evakuimin e 1.000 fëmijëve nga Gaza, mbështet planin e paqes të Trumpit