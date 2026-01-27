Izraeli vazhdon sulmet në zona të ndryshme të Gazës, pavarësisht armëpushimit

Izraeli vazhdon sulmet në zona të ndryshme të Gazës, pavarësisht armëpushimit

Ushtria izraelite vazhdon të bombardojë Rripin e Gazës me sulme ajrore dhe artilerie pavarësisht marrëveshjes së armëpushimit që hyri në fuqi më 10 tetor, transmeton Anadolu.

Sipas burimeve lokale, njësitë e artilerisë izraelite bombarduan zona të ndryshme në lindje të qytetit Khan Yunis në jug të Gazës.

Avionët luftarakë izraelitë kryen sulme ajrore në Rafah në jug të Gazës. Këto sulme ndodhën njëkohësisht me sulmet në pjesën perëndimore të qytetit.

Njësitë e artilerisë izraelite bombarduan pika të ndryshme në pjesën lindore të lagjes Tuffah në qytetin lindor të Gazës ndërsa zjarri i pakontrolluar u hap gjithashtu nga automjete ushtarake dhe helikopterë.

Gjithashtu thuhet se helikopterët izraelitë hapën zjarr pa dallim drejt zonave lindore të kampit të refugjatëve Bureij në Gazën qendrore.

MARKETING

Të ngjajshme

Rrezik nga epidemia – Azia merr masa ndaj virusit Nipah

Rrezik nga epidemia – Azia merr masa ndaj virusit Nipah

Ndërpritet skijimi në Kodrën e Diellit

Ndërpritet skijimi në Kodrën e Diellit

Mickoski për takimin me Ahmetin: Do të ketë takim ndonjëherë!

Mickoski për takimin me Ahmetin: Do të ketë takim ndonjëherë!

Brukseli me iniciativë për të organizuar një takim Maqedoni e Veriut-Bullgari

Brukseli me iniciativë për të organizuar një takim Maqedoni e Veriut-Bullgari

MPB: Tre këmbësorë u lënduan rëndë në tre aksidente trafiku në Shkup, Kumanovë dhe Manastir

MPB: Tre këmbësorë u lënduan rëndë në tre aksidente trafiku në Shkup, Kumanovë dhe Manastir

“Safe City” do të testohet në autostradën Ohër-Kërçovë

“Safe City” do të testohet në autostradën Ohër-Kërçovë