Izraeli thotë se ka vrarë zyrtarë të lartë të inteligjencës iraniane

Në një deklaratë të fundit, Forcat Mbrojtëse të Izraelit (IDF) kanë bërë të ditur se kanë vrarë Sayed Yahya Hamidi , zëvendësministrin e inteligjencës së Iranit për çështjet e Izraelit.

Jalal Pour Hossein , kreu i divizionit të spiunazhit në ministrinë e inteligjencës, u vra gjithashtu, së bashku me “zyrtarë të tjerë të regjimit”, thuhet në njoftim.

Por, nuk janë dhënë detaje se si, kur ose ku u vranë ata, raporton BBC
Gjithashtu është njoftuar se selia e ministrisë së inteligjencës së Iranit në Teheran u godit “pak kohë më parë”.

