Izraeli sulmon Libanin jugor përpara raundit të ri të bisedimeve
Avionët luftarakë izraelitë kryen një sërë sulmesh ajrore në Libanin jugor të mërkurën, në shkeljen e fundit të marrëveshjes së armëpushimit përpara një raundi të ri bisedimesh midis Tel Avivit dhe Bejrutit në Romë, transmeton Anadolu.
Sulmi i parë kishte në shënjestër zonën e pyllëzuar Ali al-Taher në periferi të Nabatieh al-Fawqa pasi bombardimet e ndërprera të artilerisë izraelite goditën zonën, njoftoi Agjencia Kombëtare e Lajmeve e Libanit (NNA).
Avionët izraelitë më vonë kryen tre sulme të tjera duke synuar zonën midis qyteteve Beit Yahoun, Kunin dhe Baraachit në rrethin Bint Jbeil, tha agjencia.
Sulmet erdhën pavarësisht një marrëveshjeje kuadër të sponsorizuar nga SHBA-ja, nënshkruar nga Libani dhe Izraeli më 26 qershor.
Ministri i Jashtëm izraelit, Gideon Saar njoftoi të martën se një raund i ri bisedimesh midis dy palëve do të mbahet në Romë më 14-15 korrik.
Të martën, Ministria e Shëndetësisë e Libanit tha se numri i të vdekurve nga sulmet izraelite në Liban ishte rritur në 4.320, me 12.203 të tjerë të plagosur që nga 2 marsi.
Izraeli vazhdon të pushtojë pjesë të Libanit jugor, disa për dekada dhe të tjera që nga lufta 2023-2024. Gjatë sulmit të tij të fundit, forcat izraelite përparuan më shumë se 10 kilometra në territorin libanez.