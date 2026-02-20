Izraeli shtrëngon kufizimet e hyrjes në Al-Aksa të premten e parë të Ramazanit
Izraeli shtrëngoi sot kufizimet duke zbatuar masa të rrepta dhe duke kërkuar miratim paraprak të sigurisë për besimtarët palestinezë që kërkonin të hyjnë nga Bregu Perëndimor në Kudsin Lindor të pushtuar për t’u lutur në xhaminë Al-Aksa të premten e parë të Ramazanit, raporton Anadolu.
Qindra palestinezë u mblodhën herët në mëngjes në pikat e kontrollit ushtarak përreth Kudsit në një përpjekje për të arritur në xhami, por forcat izraelite ndaluan shumë prej tyre të hynin pavarësisht se disa kishin leje të lëshuara më parë, raportoi një korrespondent i Anadolu-t.
Ushtria izraelite vendosi një numër të madh trupash në pikat e kontrollit që të çojnë në qytet, me oficerë të lartë ushtarakë të pranishëm dhe një prani të madhe sigurie në vend.
“Mijëra banorë të Bregut Perëndimor janë dyndur në pikën e kontrollit Qalandiya dhe autoritetet pushtuese po refuzojnë t’i lejojnë ata të hyjnë me arsyetimin se numri i lejuar për të premten, i vendosur në 10 mijë njerëz, është arritur”, tha Zyra e guvernatorit palestinez të Kudsit në një deklaratë të shkurtër.
Me fillimin e Ramazanit të mërkurën, Izraeli rriti nivelin e alarmit të sigurisë në Bregun Perëndimor të pushtuar, përfshirë Kudsin Lindor. Në javët e fundit, autoritetet izraelite kanë rritur arrestimet dhe kanë lëshuar urdhra dëbimi në Kudsin Lindor përpara Ramazanit, tha një organizatë palestineze për të drejtat e njeriut.
Palestinezët e shohin Kudsin Lindor si kryeqytetin e një shteti të ardhshëm, duke cituar rezolutat ndërkombëtare që nuk e njohin pushtimin e qytetit nga Izraeli në vitin 1967 ose aneksimin e tij në vitin 1980.
Që nga fillimi i luftës në Gaza në tetor 2023, ushtria dhe kolonët e paligjshëm të Izraelit kanë intensifikuar operacionet në të gjithë Bregun Perëndimor, përfshirë Kudsin, duke përfshirë vrasje, prishje shtëpish, zhvendosje të palestinezëve dhe zgjerim të vendbanimeve.