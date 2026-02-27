Izraeli shtrëngon hyrjen në xhaminë Al-Aksa për xhumanë e dytë të Ramazanit
Ushtria izraelite vendosi sot forca të mëdha në të gjithë Bregun Perëndimor të pushtuar, veçanërisht në pikat e kontrollit që çojnë në Kuds, duke shtrënguar kufizimet për palestinezët që kërkonin të faleshin në xhaminë Al-Aksa për xhumanë e dytë të muajit të shenjtë musliman të Ramazanit, raporton Anadolu.
Mijëra palestinezë u mblodhën para agimit në pikën e kontrollit ushtarak Qalandia në veri të Kudsit në një përpjekje për të arritur në qytetin e shenjtë për lutje.
Masat e rrepta izraelite penguan dhjetëra persona të hynin, me ushtarët që përmendën mospërmbushjen e kushteve të paracaktuara, sipas besimtarëve të cilët thanë se u “kthyen prapa pavarësisht se mbërritën herët”.
– Kufizime izraelite
Izraeli miratoi një plan në fillim të Ramazanit që kufizon hyrjen në 10 mijë besimtarë palestinezë për namazin e xhumasë gjatë gjithë muajit të shenjtë, bazuar në rekomandimet e sigurisë.
Sipas planit, palestinezët duhet të marrin një leje të veçantë ditore për çdo lutje. Hyrja është e kufizuar për burrat e moshës 55-vjeç e lart, gratë 50-vjeç e lart dhe fëmijët nën 12-vjeç, të shoqëruar nga një i afërm i shkallës së parë.
Ushtria izraelite tha në një deklaratë se të gjitha lejet kërkojnë miratim paraprak të sigurisë. Besimtarët duhet të kryejnë gjithashtu procedurat e verifikimit dixhital në kalime kur kthehen në Bregun Perëndimor.
Ali Nawas, 58-vjeç, tha për Anadolu se ai dhe gruaja e tij arritën në pikën e kontrollit Qalandia, ku ushtarët e lejuan të kalonte, por ia mohuan hyrjen gruas së tij pavarësisht se ajo kishte një leje.
“U detyrova të kthehesha me të. Si mund të kthehej ajo në Nablus vetëm?” Ai tha se u largua nga Nablusi pas namazit të agimit dhe udhëtoi më shumë se një orë, vetëm për t’i mohuar hyrjen “brenda një minute”.
“Namazi në Al-Aksa është i barabartë me 500 lutje”, tha ai duke iu referuar një besimi islamik se lutjet në xhami mbartin shpërblim të shumëfishuar shpirtëror. Ai shtoi se një traditë profetike i inkurajon muslimanët të udhëtojnë vetëm në tre xhami, përfshirë Al-Aksan.