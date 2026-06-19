Izraeli shton sulmet në Liban, humbin jetën 15 persona
Sulmet izraelite në Libanin jugor vranë të paktën 15 persona të premten, tha agjencia shtetërore e lajmeve NNA, ndërsa Izraeli theksoi se sulmet e nisura gjatë natës kishin për qëllim atë që e përshkroi si objektiva të Hezbollahut në disa zona.
Banorët dhe media vendase thanë se sulmet ajrore dhe granatimet izraelite goditën disa qytete në distriktin Nabatieh gjatë natës dhe deri në orët e para të së premtes.
Ushtria izraelite tha se kishte goditur atë që e përshkroi si militantë të Hezbollahut dhe infrastrukturë në disa vende jugore, në përgjigje të shkeljeve të përsëritura të armëpushimit nga grupi i mbështetur nga Irani.
Përshkallëzimi vjen një ditë pasi Izraeli publikoi një hartë që tregon një zonë të zgjeruar të kontrollit ushtarak në Libanin jugor, përtej së cilës tha se nuk do të përjashtonte sulmet, duke ngritur pikëpyetje mbi marrëveshjen e përkohshme të paqes midis SHBA-së dhe Iranit të arritur të mërkurën.
Marrëveshja kërkon ndërprerjen e luftimeve në të gjitha frontet, përfshirë Libanin, dhe që palët të respektojnë integritetin territorial dhe sovranitetin e Libanit.
Një zyrtar i lartë izraelit tha se Izraeli ishte i angazhuar në “negociata kokëforta” me administratën e Presidentit të SHBA-së Donald Trump mbi mbajtjen e trupave të vendosura 10 km brenda Libanit jugor, ndërsa ndjek Hezbollahun.
Izraeli ka hedhur poshtë thirrjet për të tërhequr forcat e tij nga Libani jugor, ku Hezbollahu ka vazhduar sulmet ndaj pozicioneve izraelite, disa prej të cilave kanë përdorur dronë shpërthyes që kanë vrarë dhe plagosur trupa këtë javë.