Izraeli shkel përsëri armëpushimin me një sulm ndaj një kampi tendash në Gaza
Forcat izraelite kanë shkelur përsëri armëpushimin në Rripin e Gazës, duke sulmuar një kamp të palestinezëve të zhvendosur në zonën Al-Mawasi në Khan Younis, raporton Anadolu.
Sulmi në jug të Gazës plagosi të paktën gjashtë persona, përfshirë një grua shtatzënë.
Goditja shkaktoi shkatërrime të mëdha në strehimet e improvizuara të zonës. Pamjet nga vendngjarja tregojnë pasojat e sulmit, teksa banorët kërkonin mes rrënojave të tendave për të shpëtuar sendet thelbësore.
Abdusselam Bekir, një palestinez i zhvendosur që jeton në kamp, rrëfeu ndikimin e sulmit mbi familjet që strehohen atje.
Incidenti ndodhi mes shkeljeve pothuajse të përditshme izraelite që nga hyrja në fuqi e armëpushimit më 10 tetor të vitit 2025, përfshirë bombardime dhe të shtëna me armë zjarri, të cilat kanë vrarë të paktën 492 palestinezë dhe kanë plagosur 1.356 të tjerë vetëm gjatë armëpushimit.