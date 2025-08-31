Izraeli shënjestron Libanin jugor në një tjetër shkelje të armëpushimit
Avionët luftarakë izraelitë kryen sot sulme ajrore në Libanin jugor duke synuar atë që ushtria izraelite pretendonte të ishte “infrastruktura nëntokësore e Hezbollahut”, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, ushtria izraelite pretendoi se ky lokacion ishte në shkelje të “mirëkuptimeve midis Izraelit dhe Libanit”.
Agjencia Kombëtare Libaneze e Lajmeve raportoi se ushtria izraelite kreu dy sulme ajrore në Ali al-Taher, periferi të Kafr Tibnit, dhe Nabatieh të Epërm, duke bërë që shtëpitë në afërsi të dridhen nga shpërthimet.
Ajo shtoi se një raketë ra në rrugën Darb al-Qamar në Mifdoun, por nuk shpërtheu.
Sipas agjencisë së lajmeve, forcat izraelite hodhën gjithashtu fletëpalosje mbi qytetin Aita al-Shaab, duke shkruar: “Ne do të vazhdojmë të punojmë kundër infrastrukturës së Hezbollahut, ju kemi paralajmëruar”.
Izraeli nisi një ofensivë ushtarake në Liban më 8 tetor 2023, e cila u përshkallëzua në një luftë në shkallë të plotë deri në shtator 2024, duke vrarë më shumë se 4.000 njerëz dhe duke plagosur rreth 17.000 të tjerë.
Një armëpushim u arrit në nëntor, por forcat izraelite kanë kryer sulme pothuajse të përditshme në Libanin jugor, duke pretenduar se kanë në shënjestër aktivitetet e Hezbollahut.
Sipas armëpushimit, Izraeli duhej të tërhiqej plotësisht nga Libani jugor deri më 26 janar, por afati u zgjat deri më 18 shkurt pasi Tel Avivi refuzoi të zbatonte marrëveshjen. Izraeli ende mban një prani ushtarake në pesë pika kufitare.