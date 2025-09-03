Izraeli shënjestron ambulancat në njësinë mjekësore në Gaza
Ushtria izraelite kreu sulm me dron që synonte ambulancat në Klinikën “Sheikh Ridwan” në qytetin verior të Gazës, raporton Anadolu.
Një zjarr shpërtheu pasi bombat u lëshuan nga një dron që goditi zonën.
Ushtria izraelite ka arrestuar mijëra qytetarë nga Rripi i Gazës mes sekretit të rreptë dhe zhdukjeve të detyruara, mes raporteve për tortura dhe abuzime.
Izraeli ka vrarë më shumë se 63.600 palestinezë në Rripin e Gazës që nga tetori 2023. Fushata ushtarake ka shkatërruar enklavën, e cila po përballet me urinë.
Nëntorin e kaluar, Gjykata Ndërkombëtare Penale lëshoi urdhër-arreste për kryeministrin izraelit, Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrin e tij të Mbrojtjes, Yoav Gallant për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.
Izraeli gjithashtu përballet me një padi gjenocidi në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën e tij në enklavë.