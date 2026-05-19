Izraeli sekuestron mbi 40 anije të Flotiljes Globale “Sumud” dhe ndalon 300 aktivistë
Ushtria izraelite sekuestroi sot më shumë se 40 nga 54 anijet që merrnin pjesë në Flotiljen Globale “Sumud” që shkonte në Gaza, transmeton Anadolu.
Ushtria gjithashtu ndaloi rreth 300 aktivistë, raportoi faqja izraelite e lajmeve “Walla”.
Marina izraelite nuk i ka kapur ende të gjitha anijet e flotiljes dhe se disa anije kanë mbetur në det të hapur.
Ushtria izraelite nisi sulmin ndaj Flotiljes humanitare Globale “Sumud” që shkonte në Gaza në ujërat ndërkombëtare të hënën.