Izraeli raporton sulm të ri me raketa nga Irani mes përshkallëzimit të tensioneve
Izraeli ka raportuar një sulm të ri me raketa nga Irani, ndërsa përplasjet mes dy vendeve vazhdojnë të përshkallëzohen, transmeton Anadolu.
Ushtria izraelite tha se janë zbuluar lëshime raketash nga Irani, ndërsa sirenat e alarmit ajror u dëgjuan në të gjithë Kudsin dhe zonat përreth.
Kanali izraelit Channel 12 raportoi se copëza nga një raketë e kapur nga mbrojtja ajrore ranë në zonën Beit Shemesh, në perëndim të Kudsit, pa shkaktuar viktima.
Kanali shtoi se mbetje të tjera ranë në të njëjtën zonë edhe gjatë sulmeve të ngjashme në ditët e fundit.
Autoritetet izraelite thanë se të paktën 14 persona janë vrarë dhe rreth 3.400 janë plagosur nga sulmet iraniane që nga fundi i muajit të kaluar.
Izraeli dhe SHBA-ja kanë vazhduar një ofensivë të përbashkët ndaj Iranit që nga 28 shkurti, duke vrarë deri tani rreth 1.300 persona, përfshirë udhëheqësin e atëhershëm suprem, Ayatollah Ali Khamenei.
Teherani është kundërpërgjigjur me sulme me dronë dhe raketa që kanë shënjestruar Izraelin, si dhe Jordaninë, Irakun dhe vendet e Gjirit, për të cilat thotë se po synojnë “asetet ushtarake amerikane”.