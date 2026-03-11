Izraeli raporton sulm me raketa nga Irani, konflikti vazhdon të zgjerohet
Ushtria izraelite njoftoi sot se ka identifikuar raketa të lansuara nga Irani, ndërsa konflikti ushtarak midis dy rivalëve vazhdon të përshkallëzohet, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, ushtria tha se raketa janë lëshuar nga Irani drejt Izraelit, ndërsa mbrojtja ajrore po punon për t’i interceptuar ato.
Sirena për raketa në ardhje u dëgjua në gjithë Izraelin qendror, sipas gazetës së përditshme “Yedioth Ahronoth”.
Nuk ka raportime të menjëhershme për viktima pas lançimeve të raketave.
Përshkallëzimi rajonal është intensifikuar që nga 28 shkurti, kur Izraeli dhe SHBA-ja nisën sulme të përbashkëta kundër Iranit, duke vrarë më shumë se 1.200 persona dhe duke plagosur rreth 10 mijë të tjerë, sipas autoriteteve iraniane.
Teherani ka sulmuar më pas me dronë dhe raketa duke shënjestruar Izraelin, Jordaninë, Irakun dhe vendet e Gjirit ku ndodhen asetet ushtarake të SHBA-së.