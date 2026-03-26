Izraeli pretendon se një komandant iranian përgjegjës për Ngushticën e Hormuzit është vrarë në sulm

Një zyrtar izraelit pretendoi sot se një komandant i Gardës Revolucionare përgjegjës për mbylljen e Ngushticës së Hormuzit u vra në një sulm ajror në qytetin jugor Bandar Abbas të Iranit, transmeton Anadolu.

Portali i lajmeve “Times of Israel” citoi zyrtarin të thoshte se Alireza Tangsiri u vra në sulm, pa dhënë detaje të mëtejshme. Nuk pati konfirmim të menjëhershëm nga Irani ose ushtria izraelite në lidhje me pretendimin.

Ngushtica e Hormuzit është mbyllur që nga fillimi i marsit. Rreth 20 milionë fuçi naftë normalisht kalojnë nëpër të çdo ditë dhe mbyllja e saj ka rritur kostot e transportit dhe çmimet globale të naftës.

Përshkallëzimi rajonal ka vazhduar që kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën ofensivë të përbashkët ndaj Iranit më 28 shkurt, duke vrarë deri më tani mbi 1.340 njerëz, përfshirë ish-liderin suprem, Ali Khamenei.

Irani është kundërpërgjigjur me sulme me dronë dhe raketa që kanë shënjestruar Izraelin, së bashku me Jordaninë, Irakun dhe vendet e Gjirit që strehojnë asete ushtarake amerikane, duke shkaktuar viktima dhe dëme në infrastrukturë ndërsa kanë ndërprerë tregjet globale dhe aviacionin.

