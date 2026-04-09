Izraeli pretendon se ka vrarë sekretarin e udhëheqësit të Hezbollahut gjatë sulmit në Bejrut
Ushtria izraelite pretendon se ka vrarë një ndihmës të lartë të udhëheqësit të Hezbollahut, Naim Qassem, në një sulm të mërkurën gjatë natës në kryeqytetin e Libanit, Bejrut, transmeton Anadolu.
Një deklaratë ushtarake tha se ushtria kishte “eliminuar Ali Yusuf Harshi-n, sekretar personal dhe nip i Sekretarit të Përgjithshëm të Hezbollahut, Naim Qassem”.
Ushtria izraelite e përshkroi Harshi-n si “një bashkëpunëtor të ngushtë dhe këshilltar” të Qassem-it, duke thënë se ai luajti “rol qendror në menaxhimin dhe sigurimin e zyrës së tij”.
Nuk kishte konfirmim nga Hezbollahu në lidhje me pretendimin.
Të mërkurën vonë, avionë luftarakë izraelitë goditën zonën Lailaki-Kafaat në jug të Bejrutit, me shpërthime të dëgjuara në të gjithë kryeqytetin, tha agjencia shtetërore e lajmeve të Libanit.
Të paktën 254 persona u vranë dhe 1.165 të tjerë u plagosën në sulmet izraelite në të gjithë Libanin, përfshirë Bejrutin, sipas Mbrojtjes Civile Libaneze.
Në plan afatgjatë, Ministria e Shëndetësisë e Libanit tha se numri i të vrarëve nga sulmet izraelite në Liban që nga 2 marsi është rritur në 1.739 me 5.873 të tjerë të plagosur.
Sulmet ndodhën pavarësisht marrëveshjes së armëpushimit SHBA-Iran të shpallur të mërkurën. Disa udhëheqës ndërkombëtarë po bëjnë presion për ta zgjeruar armëpushimin në Liban, pavarësisht kundërshtimit të SHBA-së dhe Izraelit.
Izraeli ka kryer sulme ajrore dhe ofensivë tokësore në jug të Libanit që nga një sulm ndërkufitar nga Hezbollahu më 2 mars, pavarësisht armëpushimit që hyri në fuqi në nëntor 2024.