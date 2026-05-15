Izraeli pretendon se ka shënjestruar shefin e krahut ushtarak të Ha’masit në një sulm në Gaza

Izraeli pretendon se ka shënjestruar shefin e krahut ushtarak të Ha’masit në një sulm në Gaza

Izraeli pretendoi sot se ka shënjestruar shefin e krahut ushtarak të Hamasit, Izz al-Din al-Haddad, në një sulm ajror në qytetin e Gazës, sipas raportimeve të mediave izraelite, transmeton Anadolu.

Gazeta izraelite Yedioth Ahronoth raportoi se kryeministri Benjamin Netanyahu dhe ministri i Mbrojtjes Israel Katz kanë njoftuar se ushtria izraelite ka kryer sulmin duke synuar al-Haddadin.

Nuk pati konfirmim të menjëhershëm nga Hamasi lidhur me pretendimin izraelit.

MARKETING

Të ngjajshme

Turqia mirëpret marrëveshjen për shkëmbimin e të burgosurve midis qeverisë së Jemenit dhe grupit Huth

Turqia mirëpret marrëveshjen për shkëmbimin e të burgosurve midis qeverisë së Jemenit dhe grupit Huth

Lirohet Sami Lushtaku, rasti shkon në procedurë të rregullt

Lirohet Sami Lushtaku, rasti shkon në procedurë të rregullt

Sanchez: Spanja bojkoton Eurovizionin, nuk mund të heshtim përballë Gazës

Sanchez: Spanja bojkoton Eurovizionin, nuk mund të heshtim përballë Gazës

Lushtaku: I përgjigjem drejtësisë dhe respektoj institucionet e Republikës

Lushtaku: I përgjigjem drejtësisë dhe respektoj institucionet e Republikës

Shkëndija humb titullin, Vardar shpallet kampion i ri i Maqedonisë së Veriut

Shkëndija humb titullin, Vardar shpallet kampion i ri i Maqedonisë së Veriut

Lushtaku pritet të intervistohet nga Krimet e Rënda, vijon grumbullimi i qytetarëve në Skenderaj

Lushtaku pritet të intervistohet nga Krimet e Rënda, vijon grumbullimi i qytetarëve në Skenderaj