Izraeli po shqyrton intensifikimin e sulmeve në Liban, përmend sulmet ndaj Hezbollahut
Izraeli po shqyrton një përshkallëzim ushtarak në Liban, duke përmendur përpjekjet e pretenduara të grupit libanez Hezbollah për të forcuar kapacitetet e tij, transmeton Anadolu.
Siç raporton transmetuesi publik izraelit KAN, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu dje mbajti seancë të shkurtër të sigurisë për të diskutuar zhvillimet në Liban, mes pretendimeve se Hezbollahu po punon për të rindërtuar kapacitetin sulmues dhe mbrojtës.
Një zyrtar i lartë izraelit i paidentifikuar tha për transmetuesin KAN se grupi Hezbollah “ka arritur pjesërisht të rindërtojë infrastrukturën e tij ushtarake”, duke e përshkruar këtë si një “shkelje të drejtpërdrejtë të marrëveshjes ekzistuese të sigurisë me Libanin”.
Burime të tjera izraelite pohuan se Hezbollahu “në muajt e fundit ka kontrabanduar qindra raketa me rreze të shkurtër veprimi nga Siria në Liban” dhe po përpiqet të rindërtojë strukturën e tij udhëheqëse.
Deri më tani, grup libanez nuk ka komentuar mbi akuzat izraelite.
Zhvillimet vijnë mes tensioneve në rritje përgjatë kufirit, ku ushtria izraelite ka intensifikuar sulmet ajrore në Libanin jugor, pavarësisht një armëpushimi të shpallur që nga fundi i vitit 2024, së bashku me sulmet e vazhdueshme pothuajse të përditshme brenda territorit palestinez.
Ushtria izraelite ka vrarë mbi 4 mijë njerëz dhe ka plagosur gati 17 mijë të tjerë në sulmet e saj ndaj Libanit të cilat filluan në tetor të vitit 2023 dhe u kthye në një ofensivë të plotë në shtator të vitit 2024.
Një armëpushim midis Hezbollahut dhe Izraelit u arrit në nëntor të vitit 2024. Ushtria izraelite duhej të tërhiqej nga Libani jugor në muajin janar, por ajo u tërhoq vetëm pjesërisht dhe vazhdon të mbajë një prani ushtarake në pesë pika kufitare.