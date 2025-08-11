“Izraeli po përgatitet për një masakër të madhe në Gaza”

“Izraeli po përgatitet për një masakër të madhe në Gaza”

Drejtori i spitalit “Al-Shifa” në Gaza, Mohammed Abu Salmiya deklaroi se Izraeli po përgatitet të kryejë një masakër në Gaza pa u publikuar asnjë pamje filmike ose audio nga rajoni, raporton Anadolu.

Abu Salmiya bëri një deklaratë për gazetarin e AA-së në lidhje me sulmin e ushtrisë izraelite ndaj një tende të gazetarëve pranë spitalit “Al-Shifa” në qytetin e Gazës mbrëmë, ku u vranë gjashtë gazetarë, përfshirë gazetarët e Al Jazeera-s, Anas al-Sharif dhe Mohammed Quraika.

“Ne do të vdesim dhe jemi të shqetësuar se askush nuk do ta dijë për këtë”, tha Abu Salmiya duke shtuar se “Vrasja e gazetarëve nga Izraeli tregon se ata po planifikojnë diçka të madhe kundër qytetit të Gazës”.

Lidhur me vrasjen e gazetarëve Sharif dhe Quraika në sulmin izraelit, Abu Siamiya tha: “Gaza dhe bota kanë humbur zëra që përcollën pa asnjë shtrembërim ose shtesë padrejtësitë që pësoi populli palestinez në Rripin e Gazës”.

“Izraeli po përgatitet për një masakër të madhe pa u publikuar asnjë pamje filmike ose audio nga rajoni. Kjo është arsyeja pse ata vranë gazetarët e Al Jazeera-s, Sharif dhe Quraika”, tha Abu Salmiya.

– Izraeli sulmoi tendën e gazetarëve pranë spitalit

Mbrëmë, ushtria izraelite sulmoi një tendë gazetarësh pranë spitalit “Al-Shifa” në qytetin e Gazës, duke vrarë gazetarët e Al Jazeera-s, Anas al-Sharif dhe Mohammed Quraika, gazetarin Mohammed al-Khalidi dhe tre kameramanë.

Ushtria izraelite lëshoi një deklaratë duke pranuar se Anas al-Sharif ishte vrarë në sulm.

Në deklaratë pretendohej se “Sharif u vendos në shënjestër sepse ai ka shërbyer si udhëheqës i një qelize brenda Hamasit dhe ka planifikuar sulme me raketa kundër Izraelit”.

MARKETING

Të ngjajshme

BDI i reagon Mickoskit: Po flet për “moskthim në vitin 2001”, ndërsa çdo ditë qeverisje e tij është kthim prapa në kohë

BDI i reagon Mickoskit: Po flet për “moskthim në vitin 2001”, ndërsa çdo ditë qeverisje e tij është kthim prapa në kohë

OBSH shpreh shqetësim për planin e Izraelit për të zgjeruar operacionet ushtarake në Gaza

OBSH shpreh shqetësim për planin e Izraelit për të zgjeruar operacionet ushtarake në Gaza

Ulen çmimet e derivateve të naftës

Ulen çmimet e derivateve të naftës

Shqipëria shpreh solidaritet me Turqinë për tërmetin më 10 gusht

Shqipëria shpreh solidaritet me Turqinë për tërmetin më 10 gusht

Ish-dhëndri e kërcënoi me thikë, 22-vjeçarin në Nerasht të Tetovës

Ish-dhëndri e kërcënoi me thikë, 22-vjeçarin në Nerasht të Tetovës

Më 12 dhe 14 gusht maturantët do të testohen për maturën shtetërore në RMV

Më 12 dhe 14 gusht maturantët do të testohen për maturën shtetërore në RMV