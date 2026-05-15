Izraeli po kërkon rikthimin e luftës me Iranin, shqyrton opsione me SHBA-në
Zyrtarë ushtarakë izraelitë dhe amerikanë zhvilluan bisedime gjatë javës së kaluar mbi skenarë të mundshëm për veprime të reja ushtarake kundër Iranit, me Tel Avivin që po shtyn për rikthim të konfliktit, transmeton Anadolu.
Transmetuesi publik izraelit KAN tha se zyrtarë të lartë ushtarakë izraelitë dhe përfaqësues nga Komanda Qendrore Amerikane (CENTCOM) diskutuan operacione të mundshme të reja kundër Iranit, së bashku me opsione të tjera amerikane, përfshirë forcimin e një bllokade detare në Ngushticën e Hormuzit si pjesë e të ashtuquajturit “Projekti Liria”.
Sipas raportit, Izraeli i përcolli SHBA-së një mesazh duke shprehur interesin për rifillimin e veprimeve ushtarake, duke argumentuar se lufta me Iranin kishte përfunduar “më herët sesa duhej”.
KAN gjithashtu pretendoi se një nga skenarët e diskutuar përfshinte sulme të kufizuara amerikane ndaj objekteve iraniane të karburantit dhe energjisë, me synimin për të ushtruar presion ndaj Teheranit që të rikthehej në negociata dhe të hiqte dorë nga programi i tij bërthamor.
Raporti shtoi se Izraeli ishte përgatitur për hakmarrje të mundshme iraniane, përfshirë sulme të reja me raketa ndaj territorit izraelit nëse luftimet rifillojnë.
Zyrtarë izraelitë të cituar nga transmetuesi thanë se presidenti amerikan, Donald Trump, përballet me dy opsione kryesore, përkatësisht rifillimin e veprimeve ushtarake, një rrugë e mbështetur nga kryeministri Benjamin Netanyahu ose forcimin e bllokadës detare në Ngushticën e Hormuzit.
Dje, sipas të njëjtit burim, ministri izraelit i Mbrojtjes, Israel Katz, tha: “Ne jemi të përgatitur për mundësinë që së shpejti mund të na kërkohet të veprojmë përsëri në Iran”.
Tensionet rajonale janë përshkallëzuar që kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme kundër Iranit më 28 shkurt, duke shkaktuar kundërpërgjigje nga Teherani ndaj Izraelit, si dhe ndaj aleatëve amerikanë në Gjirin Persik, së bashku me mbylljen e Ngushticës së Hormuzit.
Një armëpushim hyri në fuqi më 8 prill përmes ndërmjetësimit pakistanez, por bisedimet në Islamabad nuk arritën të prodhonin një marrëveshje të qëndrueshme. Armëpushimi më pas u zgjat nga presidenti amerikan, Donald Trump, pa një afat të përcaktuar.
Të dielën, Irani i dërgoi Pakistanit përgjigjen e tij ndaj një propozimi amerikan për përfundimin e luftës, por Trump e hodhi poshtë atë duke e quajtur “plotësisht të papranueshme”.