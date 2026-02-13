Izraeli planifikon të kufizojë hyrjen në Xhaminë Al-Aksa gjatë Ramazanit
Autoritetet izraelite kanë planifikuar të kufizojnë aksesin e myslimanëve në Xhaminë Al-Aksa për lutje gjatë muajit të shenjtë islam të Ramazanit, tha në një intervistë me Anadolu një dijetar i njohur mysliman dhe ish-myfti i madh i Kudsit.
Shejh Ekrima Sabri, ish-myfti i madh i Kudsit dhe kreu i Këshillit Suprem Islam në Kuds, shprehu keqardhje për planin e administratës izraelite për të kufizuar aksesin në xhaminë e tretë më të shenjtë për myslimanët gjatë Ramazanit, i cili fillon në mesjavë.
Qëllimet e këqija të Izraelit ishin të qarta kur Gjeneral Major Avshalom Peled u emërua si komandant i ri i policisë në Kudsibn Lindor të pushtuar në javën e parë të janarit, një veprim i parë si një përpjekje për të çuar përpara planet e ministrit të Sigurisë Kombëtare të ekstremit të djathtë, Itamar Ben-Gvir, për xhaminë Al-Aksa.
Gazeta izraelite Haaretz ka shkruar: “Duket se Ben-Gvir po bën gjithçka që mundet për të ndezur flakët”.
“Myslimanët e mirëpresin Ramazanin me optimizëm, duke ndjekur traditën e Profetit Muhamed, i cili e mirëpriste muajin në fund të muajit Shaban”, tha Shejh Sabri për Anadolu. “Por në lidhje me Kudsin, na vjen keq për masat e ashpra që autoritetet pushtuese do të vendosin ndaj myslimanëve që vijnë në Xhaminë Al-Aksa”, shtoi ai.
“Autoritetet izraelite tashmë kanë ndaluar dhjetëra të rinj të hyjnë në xhami dhe kanë njoftuar se nuk do të lehtësojnë kufizimet gjatë Ramazanit për besimtarët që vijnë nga Bregu Perëndimor i pushtuar”, theksoi ai.
“Kjo do të thotë se do të ketë kufizime më të rrepta”, tha Sabri. “Numri i besimtarëve në Al-Aksa do të jetë më i ulët se në vitet e kaluara. Kjo bie ndesh me lirinë e adhurimit dhe prish respektimin e muajit të agjërimit nga myslimanët”, theksoi Shejh Ekrima Sabri, ish-myfti i madh i Kudsit.
Qindra mijëra palestinezë nga Bregu Perëndimor zakonisht udhëtojnë gjatë Ramazanit në Kudsin Lindor të pushtuar për t’u lutur në Xhaminë Al-Aksa.
Megjithatë, që nga fillimi i luftës më 7 tetor 2023, autoritetet izraelite kanë shtrënguar kufizimet në pikat e kontrollit ushtarake, duke kufizuar aksesin e banorëve të Bregut Perëndimor në Kuds.
Gjatë dy viteve të fundit, vetëm një numër i vogël kanë marrë leje të lëshuara nga ushtria izraelite, të cilat palestinezët thonë se janë të vështira për t’u marrë. Autoritetet nuk kanë njoftuar ndonjë rregullim të veçantë për Ramazanin këtë vit.
Ditët e fundit, autoritetet izraelite lëshuan gjithashtu urdhra të përkohshëm kundër qindra banorëve palestinezë të Kudsit Lindor – shumica e të cilëve të rinj – duke i ndaluar ata të hyjnë në Al-Aksa gjatë Ramazanit. Disa nga urdhrat zgjasin deri në gjashtë muaj.
Masat vijnë ndërsa qeveria e krahut të djathtë e Izraelit, e udhëhequr nga kryeministri Benjamin Netanyahu, përballet me kritika nga zyrtarët palestinezë për atë që ata e përshkruajnë si ndryshime në “status quo”-në e gjatë në vend.
Megjithatë, policia lokale ka lejuar në mënyrë të njëanshme ekstremistët izraelitë të hyjnë me forcë në kompleksin e xhamisë që nga viti 2003, pavarësisht kërkesave të përsëritura nga Departamenti i Vakëfit Islam për të ndaluar inkursionet.
“Nuk ka dyshim se qeveria e krahut të djathtë synon të zbatojë planin e saj agresiv në lidhje me Xhaminë al-Aksa,” tha Sabri. “Për vite me radhë, ata kërkuan hyrje publike, lutje të hapura, përdorimin e brirëve ritualë dhe sexhde. Ato që dikur ishin ambicie të fshehura tani janë bërë publike”, theksoi ai.
Ish-myftiu i madh i Kudsit shtoi: “Ne kemi paralajmëruar prej kohësh se Izraeli kërkon të imponojë sovranitet mbi vendin dhe të zvogëlojë autoritetin e Vakëfit Islam”.
Megjithatë, masat izraelite nuk kufizohen vetëm në Xhaminë Al-Aksa. Ato shtrihen edhe në prishjen e lagjeve palestineze në Kudsin Lindor të pushtuar në përgjithësi, dhe veçanërisht në ato pranë xhamisë.
“Politika e prishjes është një politikë raciste, e padrejtë, e paligjshme dhe çnjerëzore, dhe është një zgjatim i politikës së padrejtë të Britanisë në Palestinë gjatë periudhës së sundimit kolonial britanik”, u ankua ai.
Sabri u bëri thirrje popujve arabë dhe myslimanë që t’u ofrojnë ndihmë palestinezëve në Kuds dhe u bëri thirrje udhëheqësve arabë dhe myslimanë të mbajnë përgjegjësitë e tyre ndaj Kudsit dhe Xhamisë Al-Aksa.