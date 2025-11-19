Izraeli planifikon të ekzekutojë të burgosurit palestinezë me injeksion vdekjeprurës
Izraeli thuhet se planifikon të ekzekutojë të burgosurit palestinezë me injeksion vdekjeprurës me një projektligj që miratoi në lexim të parë në parlament javën e kaluar, transmeton Anadolu.
Në lajmin e kanalin izraelit Channel 12 transmetohet se korniza bazë e projektligjit që parashikon ekzekutimin e të burgosurve palestinezë, i është paraqitur Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Izraelit.
Raporti thekson se nëse projektligji miratohet, të burgosurit palestinezë mund të dënohen me vdekje me shumicë të thjeshtë, por nuk do të ketë apel ligjor dhe se dënimi nuk do të lehtësohet ose falet.
Në lajmin e Channel 12 vihet në dukje se Autoriteti i Burgjeve Izraelite planifikon të ekzekutojë të burgosurit palestinezë me injeksion vdekjeprurës brenda 90 ditëve nga dënimi i tyre.
Gjithashtu pretendohet se dënimi me vdekje do të zbatohet për palestinezët që vrasin izraelitë për “motive raciste”.
– Ministri izraelit i ekstremit të djathtë emri që qëndron pas projektligjit
Projektligji, i cili parashikon dënimin e të burgosurve palestinezë me vdekje, u miratua në leximin e parë në Parlamentin Izraelit më 11 nëntor.
Pas votimit, ministri i Sigurisë Kombëtare i ekstremit të djathtë, Itamar Ben-Gvir, postoi në platformën e mediave sociale të kompanisë amerikane X, duke thënë se “Otzma Yehudit (Partia e Fuqisë Hebraike e udhëhequr nga Ben-Gvir) është në rrugën e saj për të bërë histori. Ne premtuam dhe e mbajtëm premtimin. Ligji i dënimit me vdekje për terroristët u miratua në leximin e parë”.
Ben-Gvir më parë kishte kërkuar vazhdimisht miratimin e një projektligji që do të lejonte ekzekutimin e të burgosurve palestinezë.
Projektligji duhet të miratohet në tre votime parlamentare për t’u bërë ligj.
Sipas organizatave lokale dhe ndërkombëtare të të drejtave të njeriut, Izraeli vazhdon të mbajë në burgje më shumë se 10.000 palestinezë, përfshirë gra dhe fëmijë.
Shumë prej këtyre të burgosurve i nënshtrohen torturës, urisë, keqtrajtimit dhe neglizhencës mjekësore. Sipas raporteve të të drejtave të njeriut, kjo situatë çon në vdekjen e disa të burgosurve.