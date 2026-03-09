Izraeli përgatitet për luftë me Iranin që mund të zgjasë të paktën një muaj
Izraeli po përgatitet për një skenar në të cilin një luftë me Iranin dhe përfaqësuesit e tij mund të zgjasë të paktën një muaj, njoftoi e përditshmja izraelite “Yedioth Ahronoth” duke cituar një zyrtar në Shtabin e përgjithshëm izraelit, transmeton Anadolu.
Zyrtari tha se udhëheqja e ushtrisë izraelite ka rritur nivelin e gatishmërisë në degë të ndryshme luftarake në pritje të zhvillimeve të mëtejshme dhe zgjerimit të mundshëm të konfrontimeve në periudhën e ardhshme.
Ai shtoi se përgatitjet përfshijnë forcimin e mbrojtjes ajrore, vendosjen e forcave shtesë dhe përgatitjen për operacione të zgjeruara ushtarake nëse përplasjet aktuale vazhdojnë ose zgjerohen në fronte të tjera.
Komentet vijnë ndërsa rajoni përjeton një përshkallëzim të paparë, me shkëmbime të vazhdueshme sulmesh midis Izraelit dhe Iranit së bashku me tensionet e sigurisë në fronte të shumta.
Vëzhguesit thonë se referenca e ushtrisë izraelite për përgatitjet për një luftë relativisht të zgjatur pasqyron shqetësimet brenda establishmentit të sigurisë se konfrontimet aktuale mund të evoluojnë në një konflikt më të gjerë rajonal që zgjat javë ose më shumë.