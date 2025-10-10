Izraeli përballet me reagime gjithnjë e më të ashpra nga bota e sportit për gjenocidin në Gaza
Klubet sportive, atletët dhe grupet e tifozëve në mbarë botën kanë reaguar gjithnjë e më shumë ndaj gjenocidit të Izraelit në Gaza, me ekipet që ose refuzojnë të luajnë kundër klubeve izraelite ose dhurojnë të ardhurat nga biletat nga ndeshjet kundër Izraelit për organizatat humanitare në Gaza, raporton Anadolu.
Bota e sportit nuk ka heshtur që nga fillimi i luftës së Izraelit në Rripin e Gazës më shumë se dy vjet më parë.
Në Turqi, federatat, klubet dhe atletët kanë shprehur kundërshtimin e tyre ndaj sulmeve të Izraelit.
Në Evropë, reagimet dhe veprimet e fundit nga klubet spanjolle kanë qenë veçanërisht të habitshme kundër klubeve izraelite.
– Yjet me famë botërore nuk heshtin për çështjen e Palestinës
Figura kryesore në botën e sportit si Lewis Hamilton, Eric Cantona dhe Mohamed Salah e kanë kritikuar shpesh Izraelin në postimet në mediat sociale dhe u kanë bërë thirrje politikanëve të ndalojnë sulmet.
Futbollisti belg, Dries Mertens, me të cilin Galatasaray u nda në fund të sezonit të kaluar, paralajmëroi në korrik se “Gaza po lihet në uri nga Izraeli”.
– Hamilton paralajmëron se “nuk mund të heshtim më” për vrasjet e fëmijëve në Gaza
Kampioni i Formula 1, Lewis Hamilton paralajmëroi se “nuk mund të heshtim më” pas vrasjeve të fëmijëve të shkaktuara nga sulmet e Izraelit.
Hamilton citoi UNICEF-in, i cili tha se më shumë se 100 fëmijë ishin vrarë në Gaza për shkak të sulmeve intensive izraelite në javën e parë të korrikut dhe se vrasjet e fëmijëve kanë vazhduar që nga fillimi i muajit.
Së bashku me sulmet izraelite, numri i të vdekurve për shkak të bllokadës së Izraelit ndaj Rripit të Gazës po rritet gjithashtu për shkak të urisë, veçanërisht midis fëmijëve.
– Cantona ndan fanellën e ekipit të kampit të refugjatëve për të ndihmuar Palestinën
Legjenda e futbollit francez, Eric Cantona ka shprehur mbështetjen e tij për një fushatë që mbështet një ekip me seli në Bregun Perëndimor të pushtuar nga Izraeli.
Javën e kaluar, Cantona ndau një postim në Instagram duke veshur fanellën e klubit Lajee Celtic, një ekip nga kampi i refugjatëve “Aida” në Bethlehem të Bregut Perëndimor të pushtuar.
Në postimin e tij, Cantona tha se fushata e ndihmës u nis nga grupet e tifozëve të Celtic-ut në Skoci, me të ardhurat nga shitja e fanellave që shkojnë në mbështetje të refugjatëve palestinezë.
– Salah reagon ndaj postimit të lamtumirës së UEFA-s për ‘Pelen palestinez’
Ylli i futbollit egjiptian, Mohamed Salah protestoi kundër heshtjes së UEFA-s për mënyrën se si vdiq një ish-lojtar palestinez në gusht.
Ish-lojtari i ekipit kombëtar palestinez, Suleiman Al-Obaid, u vra në një sulm nga forcat pushtuese izraelite në Gaza ndërsa priste për ndihmë humanitare.
Duke shënuar ndarjen e tij nga jeta, UEFA shkroi: “Lamtumirë Suleiman al-Obaid, ‘Pelen palestinez’. Një talent që u dha shpresë fëmijëve të panumërt, madje edhe në kohët më të errëta”, por nuk tha asgjë për mënyrën se si vdiq.
Salah kritikoi me vëmendje lamtumirën e UEFA-s për Al-Obaid, duke thënë: “A mund të na tregoni si, ku dhe pse vdiq?”.
– Sportet në Gaza vuajnë gjithashtu nga gjenocidi dhe uria
Më shumë se 800 sportistë janë vrarë në Rripin e Gazës që nga fillimi i ofensivës së Izraelit më 8 tetor 2023, ndërsa komuniteti sportiv vazhdon të vuajë nga bombardimet, uria dhe shembja e infrastrukturës, sipas zyrtarëve palestinezë.
Shoqata Palestineze e Futbollit (PFA) tha se më shumë se 420 futbollistë ishin midis më shumë se 800 sportistëve të vrarë në Rripin e Gazës gjatë dy viteve të fundit, pothuajse gjysma e tyre fëmijë.
Sulmet e vazhdueshme izraelite gjatë dy viteve të gjenocidit në Gaza, kanë shkatërruar sportet palestineze. Sportistë, trajnerë dhe gjyqtarë janë vrarë dhe të gjitha objektet sportive janë bombarduar, djegur ose përdorur si varre masive.
Rreth 90 për qind e infrastrukturës sportive në Rripin e Gazës është shkatërruar.