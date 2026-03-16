Izraeli nis “valë të gjerë” sulmesh ajrore ndaj Iranit

Ushtria izraelite tha se ka nisur një “valë të gjerë” sulmesh ajrore në mbarë Iranin, transmeton Anadolu.

Një deklaratë ushtarake pretendon se sulmet synuan infrastrukturën e regjimit në kryeqytetin Teheran dhe qytetet Shiraz dhe Tabriz në perëndim të Iranit.

Nuk u dhanë detaje për objektivat e bombarduar apo për viktimat e mundshme.

Përshkallëzimi rajonal ka vazhduar që nga sulmet e përbashkëta të Izraelit dhe SHBA-së ndaj Iranit më 28 shkurt, të cilat deri tani kanë shkaktuar rreth 1.300 viktima, përfshirë udhëheqësin suprem të atëhershëm, Ajatollah Ali Khamenei.

Teherani është hakmarrë me sulme me dronë dhe raketa duke goditur Izraelin, si dhe Jordaninë, Irakun dhe vendet e Gjirit, të cilat sipas tij synojnë “objekte ushtarake amerikane”.

MARKETING

