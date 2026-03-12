Izraeli nis një valë “në shkallë të gjerë” sulmesh ajrore ndaj kryeqytetit iranian

Izraeli nis një valë “në shkallë të gjerë” sulmesh ajrore ndaj kryeqytetit iranian

Ushtria izraelite ka bërë të ditur se ka nisur një valë “në shkallë të gjerë” sulmesh ajrore në të gjithë kryeqytetin iranian Teheran, transmeton Anadolu.

Ushtria izraelite pretendoi se sulmet kanë në shënjestër infrastrukturën e regjimit iranian në të gjithë Teheranin.

Deri më tani nuk ka detaje të tjera për objektivat apo për viktima të mundshme.

Tensionet rajonale janë përshkallëzuar që kur Izraeli dhe SHBA-ja nisën një sulm të përbashkët kundër Iranit më 28 shkurt, i cili deri tani sipas autoriteteve iraniane ka vrarë rreth 1.300 persona dhe ka plagosur mbi 10.000 të tjerë.

Teherani është kundërpërgjigjur me sulme me dronë dhe raketa që kanë shënjestruar Izraelin, Irakun dhe vendet e Gjirit që strehojnë baza ushtarake amerikane.

MARKETING

Të ngjajshme

Irani akuzon SHBA-në dhe Izraelin për nxitjen e tensioneve në Ngushticën e Hormuzit

Irani akuzon SHBA-në dhe Izraelin për nxitjen e tensioneve në Ngushticën e Hormuzit

Presidenti turk i dorëzon çmimin ndërkombëtar të paqes kreut të OKB-së

Presidenti turk i dorëzon çmimin ndërkombëtar të paqes kreut të OKB-së

Trump: Irani “po paguan një çmim të madh tani”

Trump: Irani “po paguan një çmim të madh tani”

OKB: Mbi 4.1 milionë të zhvendosur në Lindjen e Mesme që nga fillimi i përshkallëzimit ushtarak

OKB: Mbi 4.1 milionë të zhvendosur në Lindjen e Mesme që nga fillimi i përshkallëzimit ushtarak

Parlamenti Evropian i kërkon Serbisë ndjekje penale të Milan Radoiçiqit për sulmin në Banjskë

Parlamenti Evropian i kërkon Serbisë ndjekje penale të Milan Radoiçiqit për sulmin në Banjskë

Prorektori Bela tregon mangësitë e propozim ligjit për arsim të lartë

Prorektori Bela tregon mangësitë e propozim ligjit për arsim të lartë