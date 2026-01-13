Izraeli ndërpret lidhjet me agjencitë e OKB-së dhe organizatat ndërkombëtare për shkak të kritikave ndaj gjenocidit
Ministria e Jashtme e Izraelit të martën ndërpreu marrëdhëniet me agjencitë e OKB-së dhe organizatat ndërkombëtare për shkak të kritikave ndaj luftës së tij gjenocidale në Rripin e Gazës, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë të ministrisë thuhet se ministri i Jashtëm Gideon Saar ka udhëzuar zyrtarët “të shqyrtojnë menjëherë, në konsultim me ministritë përkatëse të qeverisë, kur është e nevojshme, vazhdimin e bashkëpunimit midis Izraelit dhe organizatave të tjera”.
Ministria tha se lidhjet u ndërprenë gjithashtu me Zyrën e Përfaqësuesit të Posaçëm të Sekretarit të Përgjithshëm të OKB-së për Fëmijët dhe Konfliktet e Armatosura, duke përmendur vendimin e zyrës për të futur ushtrinë izraelite në listën e zezë në vitin 2024 “bashkë me ISIS-in dhe Boko Haramin”.
Vendimi përfshin gjithashtu “UN Women”, që punon për barazinë gjinore dhe fuqizimin e grave. Ministria pretendoi se organizata “injoroi qëllimisht të gjitha rastet e dhunës seksuale kundër grave izraelite më 7 tetor 2023”.
Në listë ishte edhe Konferenca e OKB-së për Tregti dhe Zhvillim (UNCTAD), të cilën Izraeli e akuzoi për “dhjetëra raporte virulente kundër Izraelit”.
Izraeli ndërpreu gjithashtu marrëdhëniet me Komisionin Ekonomik dhe Social të OKB-së për Azinë Perëndimore (ESCWA), duke e akuzuar atë për “raporte vjetore virulente kundër Izraelit dhe përbën bazë për rezoluta të mëtejshme anti-Izrael”.
Për më tepër, Tel Avivi vendosi të ndërpresë lidhjet me Aleancën e Civilizimeve të OKB-së, Programin e Energjisë të OKB-së dhe Forumin Global për Migracion dhe Zhvillim.
Ky vendim erdhi pas një urdhri ekzekutiv më 6 janar nga presidenti amerikan Donald Trump, i cili tërhoqi Washingtonin nga 66 organizata ndërkombëtare, përfshirë 31 agjenci të OKB-së.
OKB-ja e klasifikon Izraelin si fuqinë pushtuese në territoret palestineze.
Ushtria izraelite ka vrarë më shumë se 71.000 persona, shumica gra dhe fëmijë, dhe ka plagosur mbi 171.000 të tjerë në një ofensivë brutale që nga tetori 2023, e cila e ka lënë Rripin e Gazës në rrënoja.
Pavarësisht armëpushimit që nisi më 10 tetor të vitit të kaluar, ushtria izraelite ka vazhduar sulmet, duke vrarë 447 palestinezë dhe duke plagosur 1.246 të tjerë, sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Gaza.