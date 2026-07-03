Izraeli miraton ndërtimin e 13 vendbanimeve të reja të paligjshme në Bregun Perëndimor
Kabineti i Sigurisë së Izraelit miratoi të enjten një plan për ndërtimin e 13 vendbanimeve të reja të paligjshme në Bregun Perëndimor të pushtuar, duke nxitur zyrtarët palestinezë të paralajmërojnë se masa do të copëtojë më tej territorin dhe do të izolonte Kudsin Lindor nga rrethinat e tij palestineze, transmeton Anadolu.
Kanali 7 i Izraelit raportoi se kabineti miratoi ndërtimin e vendbanimeve të reja të paligjshme në zonën rajonale “Binyamin”, me zbatimin e fazës së parë që pritet të fillojë në muajt e ardhshëm.
Sipas lajmit, “Këshilli Rajonal Binyamin” planifikon të nisë “fazën e parë” të projektit duke krijuar nga katër deri në gjashtë vendbanime të reja të paligjshme, të mbështetura nga investime me vlerë miliona shekelë.
Guvernatori i Kudsit e dënoi vendimin, duke thënë se ai është pjesë e një politike më të gjerë izraelite që synon zgjerimin e vendbanimeve të paligjshme dhe shkëputjen e Kudsit Lindor nga pjesa tjetër e Bregut Perëndimor të pushtuar.
Në një deklaratë, guvernatori tha se plani synon të krijojë “realitete të reja gjeografike në terren, veçanërisht në zonat në veriperëndim të Kudsit, në perëndim të guvernatave Ramallah dhe Al-Bireh dhe përgjatë shpateve lindore drejt Luginës së Jordanit”.
Faza fillestare do të përfshijë ndërtimin e katër deri në gjashtë vendbanimeve të reja të paligjshme dhe legalizimin e disa postave ekzistuese të vendbanimeve duke u ofruar atyre financim dhe infrastrukturë nga qeveria, thuhet në deklaratë.
Guvernatori e lidhi përshpejtimin e projekteve të vendbanimeve me konsideratat e brendshme politike të Izraelit përpara zgjedhjeve të ardhshme.
Të mërkurën, Qendra Palestineze për Studime Izraelite (Madar) tha se postat e vendbanimeve ishin zgjeruar me një ritëm të paprecedentë vitet e fundit.