Izraeli: Mbi 4.500 të plagosur që nga fillimi i sulmeve iraniane
Izraeli njoftoi sot se 4.564 persona janë plagosur në sulmet e Iranit që nga fillimi i luftës së Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit kundër Iranit në fund të muajit të kaluar, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, Ministria e Shëndetësisë e Izraelit tha se 124 persona mbeten të shtruar në spital, përfshirë një në gjendje kritike dhe 13 në gjendje të rëndë.
Ministria bëri të ditur se 303 persona janë plagosur dhe janë shtruar në spital gjatë 24 orëve të fundit, përfshirë tetë në gjendje të rëndë.
Një valë raketash iraniane goditi qytetet jugore Arad dhe Dimona të shtunën, duke shkaktuar të plagosur.
Përshkallëzimi rajonal ka vazhduar që nga koha kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën një ofensivë të përbashkët kundër Iranit më 28 shkurt, duke shkaktuar deri tani mbi 1.300 viktima, përfshirë edhe ish-Udhëheqësin Suprem Ali Khamenei.
Irani është kundërpërgjigjur me sulme me dronë dhe raketa që kanë shënjestruar Izraelin, si dhe Jordaninë, Irakun dhe vendet e Gjirit që strehojnë “asete ushtarake amerikane”, duke shkaktuar viktima dhe dëme në infrastrukturë, si dhe duke bllokuar tregjet globale dhe aviacionin.