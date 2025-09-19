Izraeli liron 9 palestinezë nga Gaza pas muajsh të gjatë në paraburgim të ashpër
Ushtria izraelite ka liruar nëntë palestinezë nga Rripi i Gazës të cilët dukeshin të rraskapitur pas disa muajsh në paraburgim nën kushte të vështira.
Burime mjekësore për Anadolu thanë se të burgosurit e liruar u dërguan në Spitalin Al-Aqsa në Gazën qendrore për kontroll mjekësor pas lirimit të tyre përmes pikës së kontrollit Kissufim.
Burimet thanë se automjetet e Kryqit të Kuq zakonisht transportojnë palestinezët e liruar nga Izraeli në spitale në Rripin e Gazës dhe se disa nga të burgosurit e liruar dukeshin të rraskapitur fizikisht dhe të dobët pas muajsh burgimi.
Derisa nuk u morën deklarata të drejtpërdrejta në lidhje me kushtet e tyre gjatë paraburgimit, të burgosurit e liruar më parë raportuan se vuanin nga kequshqyerja dhe lëndimet e shkaktuara nga torturat e rënda fizike në burgjet izraelite.
Ata theksuan se kushtet e paraburgimit në burgjet izraelite dhe në qendrat e marrjes në pyetje nuk i plotësojnë standardet minimale të të drejtave të njeriut.
Herë pas here, Izraeli liron të burgosurit palestinezë që u mbajtën gjatë fushatës së vazhdueshme gjenocidale që ka kryer në Gaza për pothuajse dy vjet.
Deklaratat e mëparshme nga Shoqata e të Burgosurve Palestinezë treguan se mijëra banorë të Gazës janë mbajtur të burgosur mes një fshehtësie të rreptë dhe zhdukjeje të detyruar.
Shoqata theksoi se të burgosurit u nënshtrohen kushteve të ashpra dhe të tmerrshme të paraburgimit që synojnë të shkaktojnë dëm maksimal.
Që nga tetori i vitit 2023, Izraeli ka kryer një sulm gjenocidal në Gaza duke vrarë të paktën 65.174 palestinezë, shumica prej tyre gra dhe fëmijë. Qindra mijëra janë zhvendosur dhe uria ka marrë jetën e të paktën 435 palestinezëve, përfshirë 147 fëmijë.