Izraeli lëshon njoftime për rrënime në kampin e refugjatëve në Kudsin e pushtuar
Forcat izraelite lëshuan të martën njoftime për prishjen e objekteve në një kamp refugjatësh në veri të Kudsit të pushtuar, mes bastisjeve të vazhdueshme nga forcat izraelite, thanë autoritetet palestineze, transmeton Anadolu.
“Forcat pushtuese po lëshojnë njoftime për prishjen e objekteve në rrugën Matar, në kampin Kalandia”, tha Zyra e Guvernatorit të Kudsit në një deklaratë të shkurtër, pa dhënë detaje të tjera.
Më herët të martën, forcat izraelite kryen bastisje në lagjen Kafr Aqab dhe kampin e refugjatëve Kalandia, në veri të Kudsit, duke i detyruar punonjësit e agjencisë së OKB-së për refugjatët palestinezë (UNRWA) të largoheshin nga Qendra e Trajnimit Kalandia dhe duke lëshuar njoftime për prishjen e strukturave palestineze në zonë.
Agjencia e lajmeve Wafa raportoi se forcat izraelite kishin kryer bastisje në Kafr Aqab dhe kampin Qalandia, mes një pranie të madhe të trupave dhe automjeteve ushtarake, dhe kishin nisur dëbimin e njerëzve nga një kompleks i UNRWA-s.
Sipas Wafas, ministri izraelit i Sigurisë Kombëtare, Itamar Ben-Gvir, hyri në objektin e UNRWA-s në Kalandia dhe njoftoi nisjen e një “operacioni për evakuimin e ndërtesës”, duke pretenduar se “nuk ka vend për agjencinë (e refugjatëve) në Kuds dhe Izrael”.
Në tetor 2024, Knesseti (parlamenti izraelit) miratoi legjislacionin që i ndalonte UNRWA-s veprimtarinë brenda Izraelit, i revokonte privilegjet dhe ndalonte kontaktet zyrtare me agjencinë.
Legjislacioni hyri në fuqi në fillim të vitit të kaluar.
Në fillim të këtij muaji, forcat izraelite nisën një operacion të gjerë ushtarak në Kafr Aqab dhe kampin e refugjatëve Kalandia, i cili përfshinte bastisje nëpër shtëpi, arrestimin e palestinezëve vendas dhe shndërrimin e disa banesave në pika ushtarake.
Bregu Perëndimor i pushtuar ka përjetuar një rritje të bastisjeve të ushtrisë izraelite, si dhe sulmeve nga kolonët hebrenj, që nga fillimi i luftës gjenocidale të Izraelit në Rripin e Gazës në tetor 2023.