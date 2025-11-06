Izraeli kryen sulme ajrore në Libanin jugor pas urdhrit për evakuim pavarësisht armëpushimit
Ushtria izraelite kreu sonte një seri sulmesh ajrore në jug të Libanit, pak pasi paralajmëroi banorët të evakuoheshin, pavarësisht marrëveshjes së armëpushimit në fuqi që nga nëntori 2024, transmeton Anadolu.
Aeroplanët luftarakë izraelitë goditën një ndërtesë në Tayr Debba në rrethin Tyre dhe një tjetër në Al-Taybeh në rrethin Marjayoun. Sulme ajrore u kryen gjithashtu ndaj një ndërtese në Aita al-Jabal në Bint Jbeil dhe një tjetër në Zoutar al-Sharqiya në Nabatieh, raportoi agjencia libaneze e lajmeve NNA.
Ushtria izraelite goditi gjithashtu dy ndërtesa në Kafr Dounin dhe Zawtar Al-Sharqiya në rrethin Nabatieh.
Pamjet e siguruara nga Anadolu dhe ndarë në mediat sociale treguan shpërthime të fuqishme, flakë të larta dhe tym pas sulmeve në zonat e shënjestruara.
Sipas NNA-së, dronët izraelitë gjithashtu fluturuan në lartësi shumë të ulët mbi kryeqytetin Bejrut dhe periferitë e tij jugore.
Ministria libaneze e Shëndetësisë njoftoi se një person u plagos në një sulm izraelit në Tayr Debba.
Transmetuesi publik izraelit KAN, duke cituar burime ushtarake, tha se sulmet u kryen në koordinim me forcat amerikane të stacionuara në bazën e Komandës Veriore në Izrael.
KAN tha se sulmet synuan kryesisht fshatrat shiite pranë kufirit për të penguar, sipas pretendimeve, vendosjen e luftëtarëve të Hezbollahut në zonat përreth Izraelit.
Transmetuesi, duke cituar zyrtarë ushtarakë izraelitë, tha se vendosja e trupave libaneze në jug ishte më e ngadaltë se sa pritej.
Sulmet e sontme erdhën pasi ushtria izraelite urdhëroi banorët libanezë të evakuoheshin para sulmeve.
Ushtria pretendoi se goditjet synonin të pengonin përpjekjet e Hezbollahut për të rindërtuar kapacitetet e tij në Aita al-Jabal, al-Taybeh dhe Tayr Debba.
Nuk ka pasur asnjë koment nga Hezbollahu mbi sulmet izraelite.
Tensionet në jug të Libanit kanë qenë në rritje javët e fundit, me ushtrinë izraelite që po intensifikon sulmet ajrore pothuajse çdo ditë brenda territorit libanez, pavarësisht armëpushimit, me pretekstin e synimit të anëtarëve dhe infrastrukturës së Hezbollahut.
Kanali 12 izraelit raportoi sot se Tel Avivi po përgatitet për një raund të mundshëm tjetër përleshjesh me Hezbollahun.
Ushtria izraelite ka vrarë mbi 4.000 persona dhe ka plagosur afërsisht 17.000 të tjerë në sulmet e saj ndaj Libanit, të cilat nisën në tetor 2023 dhe u shndërruan në një ofensivë të plotë në shtator 2024.