Izraeli kishte “dritë jeshile” nga SHBA-ja para se të sulmonte Iranin

SHBA-ja ka qenë në dijeni të sulmit të gjithanshëm të Izraelit ndaj objektivave bërthamore dhe ushtarake iraniane disa ditë para fillimit të operacionit, pavarësisht mohimeve publike nga Shtëpia e Bardhë, transmeton Anadolu.

Faqja amerikane e lajmeve Axios duke cituar forcat izraelite tha se zyrtarët e administratës së presidentit Donald Trump u informuan përpara operacionit dhe nuk e kundërshtuan atë privatisht, pavarësisht se deklaratave publike duke u distancuar nga sulmi.

“Ne kishim një dritë jeshile të qartë nga SHBA-ja”, tha një zyrtar izraelit.

Duke folur vetëm disa orë para sulmeve, Trump tha se SHBA-ja nuk do të marrin pjesë ushtarakisht, por më vonë pranoi se kishte njohuri paraprake.

Sekretari i Shtetit, Marco Rubio, theksoi se Izraeli veproi “në mënyrë të njëanshme”.

Forcat izraelite sulmuan Iranin në orët e para të sotme, me kryeministrin izraelit, Benjamin Netanyahu, që e paraqiti atë si një përpjekje për të “eliminuar” aftësitë bërthamore dhe raketore të Teheranit, duke shkaktuar një rritje dramatike të tensioneve rajonale.

“Ky nuk është një operacion orësh ose ditësh. Do të vazhdojë derisa të arrihen qëllimet tona”, tha Netanyahu.

Sipas një raporti nga Axios, operativët e inteligjencës izraelite kanë punuar në planin e sulmit për tetë muaj.

Operacioni përfshin bombardime ajrore, vrasje të synuara dhe misione të fshehta sabotimi nga agjencia e inteligjencës Mossad e Izraelit në terren në Iran.

Zyrtarët izraelitë i thanë medias se plani ishte vënë në lëvizje pas një sulmi hakmarrës iranian ndaj Izraelit tetorin e kaluar.

Përgjigja izraelite ishte motivuar nga inteligjenca që sugjeronte se Irani po përshpejton aftësitë e armatimit bërthamor dhe po përgatit një strukturë të fortifikuar nëntokësore të pasurimit që konsiderohet imune edhe ndaj shkatërruesve të përparuar të bunkerëve.

Vetëm në orët e hapjes, ushtria izraelite konfirmoi vdekjen e dy shkencëtarëve bërthamorë dhe të paktën tre udhëheqësve të lartë ushtarakë, përfshirë komandantin e Gardës Revolucionare dhe shefin e shtabit ushtarak të Iranit.

Irani është zotuar se do të hakmerret, me kërcënime se do të shënjestrojë lokacione izraelite dhe baza ushtarake amerikane në rajon.

“Ne do të përgjigjemi në kohën e duhur, në vendin e duhur”, tha një zyrtar i lartë iranian.

Komuniteti ndërkombëtar ka shprehur shqetësim për rrezikun e një konflikti në shkallë të plotë. Ndërkohë, fuqitë evropiane po vazhdojnë me takime emergjente mbi marrëveshjen bërthamore.

Situata mbetet e paqëndrueshme derisa analistët paralajmërojnë se përshkallëzimet e mëtejshme mund të ndezin një luftë më të gjerë në Lindjen e Mesme.

