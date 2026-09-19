Izraeli kërkon “kompensim” nga SHBA-ja pas marrëveshjes saudite për avionët F-35

Izraeli kërkon “kompensim” nga SHBA-ja pas marrëveshjes saudite për avionët F-35

Izraeli planifikon t’i kërkojë SHBA-së kapacitete shtesë të mbrojtjes si “kompensim”, pasi Washingtoni miratoi shitjen e avionëve luftarakë F-35 për Arabinë Saudite, transmeton Anadolu.

Sipas faqes izraelite të lajmeve Walla, Tel Avivi do të kërkojë blerjen e sistemeve të armëve që administrata e presidentit amerikan Donald Trump më parë kishte refuzuar t’i miratonte

Sipas medias, fokusi ushtarak i Izraelit shtrihet përtej avionëve të avancuar luftarakë dhe avionëve ‘stealth’ të gjeneratës së ardhshme, duke përfshirë armët me bazë në hapësirë, si dhe zhvillimin dhe prodhimin e sistemeve interceptuese.

Në raport thuhet se armët që zyrtarët izraelitë pritet të kërkojnë përfshijnë gjithashtu “municione për depërtimin e bunkerëve dhe sisteme nëntokësore të afta për të operuar thellë nën male shkëmbore”.

Sipas medias, ky veprim synon të sigurojë një “kompensim” nga Washingtoni pas marrëveshjes për avionët F-35 me Riadin.

Të enjten, Departamenti i Shtetit i SHBA-së miratoi shitjen e mundshme prej 24,3 miliardë dollarësh të 48 avionëve luftarakë F-35 për Arabinë Saudite. Marrëveshja e propozuar është ende subjekt i shqyrtimit nga Kongresi amerikan.

Paketa përfshin gjithashtu 49 motorë Pratt & Whitney F135-PW-100, së bashku me pajisje kriptografike, mbështetje për luftë elektronike, trajnime dhe paketa logjistike.

Nëse marrëveshja përfundon, Arabia Saudite do të bëhej vendi i parë arab që do të pajisej me avionë luftarakë F-35, ndërsa Izraeli aktualisht është operatori i vetëm i këtyre avionëve në Lindjen e Mesme.

Zyrtarët izraelitë kanë kritikuar vazhdimisht Arabinë Saudite për refuzimin e saj për të normalizuar marrëdhëniet me Tel Avivin përpara krijimit të një shteti palestinez në kufijtë e vitit 1967, kusht që mbështetet nga komuniteti ndërkombëtar, ndërsa Izraeli vazhdon ta kundërshtojë.

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