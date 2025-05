Izraeli kërcënon Evropën nëse e njohin shtetin palestinezë

Ministrat izraelitë thuhet se kanë paralajmëruar vendet evropiane se çdo njohje e njëanshme e shtetit palestinez mund ta shtyjë Izraelin të ndërmarrë masa të veta të njëanshme, përfshirë edhe aneksimin e mundshëm të pjesëve të Bregut Perëndimor, shkruan “The Times of Israel”.

Ministri izraelit për çështje strategjike, Ron Dermer, thuhet se i ka paralajmëruar personalisht ministrin e jashtëm francez Jean-Noël Barrot dhe ministrin e jashtëm britanik David Lammy, se Izraeli mund të reagojë ndaj njohjes së shtetit palestinez me aneksimin e Zonës C të Bregut Perëndimor dhe legalizimin e vendbanimeve të paligjshme, ka raportuar media izraelite “Haaretz”, duke cituar një diplomat të huaj të njohur me çështjen.

Në një raport të veçantë, “Israel Hayom” shkruan se ministri i jashtëm Gideon Sa’ar u ka përcjellë një mesazh të ngjashëm kolegëve të tij në Mbretërinë e Bashkuar, Francë dhe vende të tjera, duke i paralajmëruar se veprimet kundër Izraelit do të hasin në kundërpërgjigje nga Izraeli, siç është zgjerimi i sovranitetit mbi vendbanimet në Bregun Perëndimor dhe pjesë të luginës së Jordanit.

“Veprimet e njëanshme kundër Izraelit do të marrin përgjigje me veprime të njëanshme nga Izraeli”, thuhet se ka deklaruar Sa’ar.

