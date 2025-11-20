Izraeli ka ndaluar 1.630 fëmijë në Bregun Perëndimor në dy vitet e fundit
Izraeli thuhet se ka ndaluar të paktën 1.630 fëmijë në Bregun Perëndimor të pushtuar dhe Kudsin Lindor në dy vitet e fundit, transmeton Anadolu.
Shoqata e të Burgosurve Palestinezë, Bordi i të Burgosurve dhe të Liruarve i Organizatës për Çlirimin e Palestinës dhe Autoriteti i Mbrojtjes së të Burgosurve Zamir lëshuan një deklaratë të përbashkët në Ditën Botërore të të Drejtave të Fëmijëve më 20 nëntor, duke përshkruar ndalimet dhe arrestimet e kryera nga ushtria izraelite kundër fëmijëve palestinezë.
Sipas deklaratës së përbashkët, Walid Khaled Ahmed, një fëmijë palestinez nga lagjja Silad e Ramallahut, i cili mbahej në burgun Megiddo në Izrael, vdiq në mars 2025 pasi vuajti nga uria, privimet dhe keqtrajtimi.
Ushtarët izraelitë kanë ndaluar shumë fëmijë gjatë dy viteve sulme në Rripin e Gazës. Fëmijët e ndaluar i janë nënshtruar “krimit të organizuar, zhdukjes me forcë dhe mohimit të vizitave nga të afërmit”.
Prandaj, numri i saktë i fëmijëve të ndaluar është i panjohur dhe shënjestrimi i fëmijëve po rritet gjithnjë e më shumë.