Izraeli hedh fletushka kundër Hezbollahut mbi kryeqytetin libanez

Izraeli hedh fletushka kundër Hezbollahut mbi kryeqytetin libanez

Avionët izraelitë kanë hedhur fletushka propagandistike mbi disa zona të kryeqytetit libanez Bejrut, duke bërë thirrje për çarmatosjen e Hezbollahut, raporton Anadolu.

Fletushkat ranë në disa lagje, përfshirë Verdun, Hamra dhe Ain el-Mreisseh, duke e përshkruar Hezbollahun si “krahu i Iranit”, ndërsa mbanin gjithashtu sloganin: “Libani është vendimi juaj, jo i dikujt tjetër”.

Më 2 mars, Hezbollahu filloi të sulmojë objektiva ushtarake izraelite në përgjigje të sulmeve izraelite ndaj Libanit që kanë vazhduar që nga nëntori i vitit 2024, përfshirë vrasjen në Teheran të liderit të atëhershëm suprem të Iranit, Ali Khamenei.

Po atë ditë, Izraeli zgjeroi ofensivën e tij kundër Libanit me sulme ajrore në periferitë jugore të Bejrutit dhe në zona të tjera në jug dhe lindje të vendit.

Më 3 mars, Izraeli gjithashtu nisi një inkursion të kufizuar tokësor në jug të Libanit pas fillimit të një fushate të përbashkët ushtarake SHBA-Izrael kundër Iranit më 28 shkurt.

Dje, autoritetet libaneze thanë se ofensiva e zgjeruar e Izraelit ka vrarë 687 persona, ka plagosur 1.774 dhe ka zhvendosur rreth 822 mijë banorë në të gjithë vendin.

