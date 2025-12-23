Izraeli, Greqia dhe Administrata Greke Qipriote mbajnë samit në Kuds nën hijen e gjenocidit në Gaza
Greqia, Administrata Greke Qipriote dhe Izraeli të hënën ranë dakord të thellojnë më tej bashkëpunimin ushtarak dhe të sigurisë, raporton Anadolu.
Duke folur në një konferencë të përbashkët për media me kryeministrin grek vizitor, Kyriakos Mitsotakis dhe liderin grekoqipriot, Nikos Christodoulides, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu theksoi: “Sot ramë dakord të thellojmë bashkëpunimin tonë në siguri dhe mbrojtje”.
Duke argumentuar se aleanca trepalëshe nuk synon posaçërisht asnjë vend në rajon, ai tha: “Shikoni, ne nuk po kërkojmë konfrontim me askënd. Përkundrazi, ne kërkojmë stabilitet, prosperitet dhe paqe”.
“Shpresojmë që koalicioni ynë të mos vihet në provë”, shtoi Netanyahu.
Duke folur për gazetarët, Mitsotakis tha: “Ky është takimi i 10-të trepalësh i vendeve tona dhe kjo tregon thellësinë e bashkëpunimit tonë që është testuar nga koha dhe ka dëshmuar qëndrueshmëri”.
Duke theksuar bashkëpunimin në rritje ushtarak midis tre palëve, ndoshta më i qarti në rritjen e ndjeshme të shitjeve izraelite të armëve drejt Greqisë dhe Administratës Greke Qipriote, Mitsotakis tha se bashkëpunimi në sektorin e teknologjisë duhet të përmirësohet më tej.
“Bashkëpunimi ynë ka dhënë rezultate konkrete dhe do të vazhdojë ta bëjë këtë edhe në të ardhmen; ne presim me padurim forcimin e partneritetit trepalësh”, tha Mitsotakis.
Christodoulides, nga ana e tij, theksoi gjithashtu bashkëpunimin në rritje në mbrojtje, siguri, turizëm dhe energji. Nuk ka kufij për perspektivat e bashkëpunimit midis tre vendeve, shtoi ai.
Izraeli është shfaqur si një furnizues kryesor armësh për Athinën dhe Administratën Greke Qipriote, duke ofruar lloje të ndryshme raketash të avancuara, dronë dhe sisteme të luftës elektronike.
Ushtria izraelite gjithashtu shpesh përdor territorin e dy vendeve për stërvitje dhe ushtrime.