Izraeli godet sërish Gazën, tre palestinezë të vrarë në dy sulme me dron
Ushtria izraelite vrau tre palestinezë dhe plagosi disa të tjerë në dy sulme ajrore ndaj Rripit të Gazës të shtunën, sipas dëshmitarëve dhe burimeve mjekësore, transmeton Anadolu.
Sulmet ndodhën një ditë pasi presidenti amerikan Donald Trump dhe Bordi i Paqes njoftuan një marrëveshje për zbatimin e fazës së ardhshme të armëpushimit në Gaza.
Bordi tha se Hamasi ka rënë dakord për një udhërrëfyes të detajuar, ndërsa Izraeli nuk dha menjëherë ndonjë koment.
Në sulmin e fundit, një dron izraelit goditi oborrin e një shtëpie në Deir al-Balah, në pjesën qendrore të Rripit të Gazës, duke vrarë një palestinez dhe duke plagosur disa të tjerë, thanë dëshmitarët dhe burimet mjekësore për Anadolu.
Më herët, një tjetër sulm me dron izraelit goditi një grumbullim civilësh në lagjen Sheikh Radwan të Qytetit të Gazës, duke vrarë dy palestinezë, sipas të njëjtave burime.
Të plagosurit u dërguan në spital, shtuan burimet.
Shkeljet izraelite të armëpushimit që nga tetori i kaluar kanë vrarë 1.222 palestinezë dhe kanë plagosur 4.053 të tjerë, sipas të dhënave të Ministrisë së Shëndetësisë në Gaza.
Që nga nisja e luftës së Izraelit në Gaza në tetor të vitit 2023, sipas të dhënave të autoriteteve në Gaza, janë vrarë më shumë se 73.000 palestinezë dhe janë plagosur mbi 174.000 të tjerë. Ofensiva ka shkatërruar gjithashtu rreth 90 për qind të infrastrukturës civile të enklavës.