Izraeli godet Gazën dhe Libanin me shkelje të përditshme të armëpushimeve
Ushtria izraelite ka vazhduar sulmet ndaj Rripit të Gazës dhe Libanit, pavarësisht armëpushimeve në fuqi, raporton Anadolu.
Sipas një burimi mjekësor, dy palestinezë u plagosën kur një dron izraelit hodhi një bombë mbi një grup civilësh në qytetin Jabalia, në veri të Rripit të Gazës.
Dëshmitarët gjithashtu thanë se një dron izraelit hodhi një bombë mbi kampin që strehon persona të zhvendosur në lindje të Jabalisë.
Veçmas, ushtria izraelite shembi shtëpi dhe struktura palestineze brenda zonave që kontrollon në lindje të lagjes Shuja’iyya në pjesën lindore të qytetit të Gazës.
Sipas dëshmitarëve, si pasojë e shembjeve u dëgjua një shpërthim i fuqishëm.
Granatime të rënda artilerie goditën gjithashtu zonat në veri dhe lindje të Beit Lahias në veri të Rripit të Gazës, njëkohësisht me të shtëna intensive nga automjetet izraelite.
Në jug të Rripit të Gazës, zonat lindore të Khan Younisit iu nënshtruan granatimeve me artileri dhe të shtënave të rënda nga automjetet izraelite, sipas burimeve lokale.
Ministria e Shëndetësisë në Gaza tha se mbi 880 persona janë vrarë dhe më shumë se 2.645 të tjerë janë plagosur nga sulmet izraelite që nga shpallja e armëpushimit tetorin e kaluar.
Marrëveshja kishte për qëllim ndalimin e luftës dyvjeçare të Izraelit, e cila ka vrarë më shumë se 72 mijë persona, shumica gra dhe fëmijë, ka plagosur mbi 172 mijë të tjerë që nga tetori 2023, si dhe ka shkaktuar shkatërrim masiv që ka prekur 90 për qind të infrastrukturës civile.
Në Liban, raportoi Agjencia Kombëtare e Lajmeve e Libanit (NNA), sulmet e reja izraelite të shtunën vranë të paktën pesë persona, përfshirë një në qytetin al-Rafid.
Sulmet në rrethin jugor Tyre të Libanit shkatërruan gjithashtu një shtëpi dhe vranë katër persona të tjerë.
Bastisjet izraelite shkaktuan gjithashtu dëme të mëdha në Spitalin Hiram në Tyre.
Sipas zyrtarëve libanezë, më shumë se 3 mijë persona janë vrarë dhe 1.6 milionë janë zhvendosur nga sulmet e fundit izraelite në Liban që nisën më 2 mars, menjëherë pas kundërpërgjigjes së Hezbollahut ndaj luftës me Iranin.
Sulmet izraelite vazhdojnë pavarësisht armëpushimit të ndërmjetësuar nga SHBA-ja, i cili mbetet në fuqi deri në fillim të korrikut.