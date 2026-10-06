Izraeli: Gati 30.000 të plagosur po përballen me trauma psikologjike që nga fillimi i luftës në Gaza
Ministria e Mbrojtjes e Izraelit ka bërë të ditur se gati 30.000 ushtarë dhe personel të sigurisë po përballen me trauma psikologjike që nga fillimi i luftës në Gaza në tetor të vitit 2023, transmeton Anadolu.
Ministria tha se rreth 30.000 ushtarë dhe pjesëtarë të personelit të sigurisë izraelite, të plagosur që nga fillimi i luftës, janë pranuar në Departamentin e Rehabilitimit.
Ajo shpjegoi se rreth 63 për qind e të plagosurve përjetojnë pasoja psikologjike, përfshirë çrregullimin e stresit post-traumatik, ankthin, depresionin dhe vështirësi në ri-integrimin në jetën civile.
Sipas ministrisë, nga të plagosurit që nga fillimi i luftës, 63 persona klasifikohen me mbi 100 për qind paaftësi, 249 kanë pësuar dëmtime të rënda në kokë, 29 vuajnë nga verbëria dhe 106 kanë pësuar amputime.
Ministria izraelite tha se Departamenti i Rehabilitimit tani trajton 91.200 persona të plagosur në luftërat dhe operacionet ushtarake të Izraelit, përfshirë 42.500 persona që përballen me probleme të shëndetit mendor dhe stres post-traumatik.
Ajo tha se buxheti i departamentit është rritur me 88 për qind gjatë tre viteve të fundit, duke arritur në 10 miliardë shekelë (3.3 milionë dollarë), ndërsa më shumë se 60 për qind e këtij buxheti është ndarë për shërbime dhe trajtime të lidhura me problemet e shëndetit mendor dhe çrregullimin e stresit post-traumatik.
Ushtria izraelite ka zhvilluar një luftë gjenocidale në Rripin e Gazës që nga tetori i vitit 2023, duke vrarë më shumë se 74.000 persona, duke plagosur mbi 175.000 të tjerë dhe duke e kthyer enklavën në rrënoja.
Izraeli gjithashtu ka zhvilluar luftëra me Libanin dhe Iranin, ka ndërmarrë sulme në Jemen dhe Katar, si dhe ka kryer inkursione tokësore pothuajse të përditshme në Siri.