Izraeli e godet Gazën me 170 sulme ajrore në ditë
Më 25 shtator, ushtria izraelite njoftoi se avionët e saj luftarakë kishin nisur mbi 170 sulme në të gjithë Gazën e Palestinës brenda 24 orëve, ndërsa forcat tokësore vazhduan përpara në Qytetin e Gazës.
Që nga tetori i vitit 2023, sulmi gjenocidal i Izraelit zyrtarisht ka vrarë më shumë se 65.500 palestinezë, shumica gra dhe fëmijë.
Lufta e ka lënë Gazën të shkatërruar dhe të pabanueshme për popullin e saj, i cili po vuan nga uria për shkak të bllokadës së paligjshme të Izraelit.