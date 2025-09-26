Izraeli e godet Gazën me 170 sulme ajrore në ditë

Më 25 shtator, ushtria izraelite njoftoi se avionët e saj luftarakë kishin nisur mbi 170 sulme në të gjithë Gazën e Palestinës brenda 24 orëve, ndërsa forcat tokësore vazhduan përpara në Qytetin e Gazës.

Që nga tetori i vitit 2023, sulmi gjenocidal i Izraelit zyrtarisht ka vrarë më shumë se 65.500 palestinezë, shumica gra dhe fëmijë.

Lufta e ka lënë Gazën të shkatërruar dhe të pabanueshme për popullin e saj, i cili po vuan nga uria për shkak të bllokadës së paligjshme të Izraelit.

