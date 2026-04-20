Izraeli dhe Libani sërish në tryezën e negociatave, caktohet data për raundin e dytë të bisedimeve në Uashington
Izraeli dhe Libani do të zhvillojnë raundin e radhës të bisedimeve të drejtpërdrejta më 23 prill në Uashington, tha transmetuesi publik izraelit Kan.
Sipas raportit, bisedimet do të zhvillohen në Departamentin e Shtetit të SHBA-së, ku të dyja palët do të përfaqësohen nga ambasadorët e tyre në Uashington.
Më 14 prill, në Shtetet e Bashkuara u zhvillua raundi i parë i bisedimeve të drejtpërdrejta midis Izraelit dhe Libanit në 43 vjet, ku të dyja palët u përfaqësuan edhe nga ambasadorët e tyre në Shtetet e Bashkuara.