Izraeli dërgon tanke më thellë në Qytetin e Gazës, të tjera familje largohen nga aty
Izraeli shtyu tanket më thellë në Qytetin e Gazës dhe shpërtheu automjete të mbushura me eksplozivë në një periferi, ndërsa sulmet ajrore vranë të paktën 19 persona të hënën, thanë zyrtarë dhe dëshmitarë palestinezë.
Raportet për ofensivën erdhën ndërsa presidenti i shoqatës kryesore të studiuesve të gjenocidit në botë tha se kishte miratuar një rezolutë duke thënë se kriteret ligjore janë përmbushur për të vërtetuar se Izraeli po kryen gjenocid në Gaza, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Nuk pati asnjë përgjigje të menjëhershme nga Izraeli mbi ofensivën e raportuar ose mbi deklaratën e Shoqatës Ndërkombëtare të Studiuesve të Gjenocidit.
Izraeli në të kaluarën ka mohuar fuqimisht se veprimet e tij në Gaza përbëjnë gjenocid.
Ushtria izraelite tha se forcat e saj po vazhdonin të luftonin Hamasin në të gjithë enklavën dhe gjatë ditës së kaluar kishin goditur disa struktura dhe postblloqe ushtarake që ishin përdorur për të organizuar sulme ndaj trupave të saj.
Banorët thanë se forcat izraelite dërguan automjete të vjetra të blinduara në pjesët lindore të lagjes së mbipopulluar Sheikh Radwan, pastaj i hodhën në erë nga distanca, duke shkatërruar disa shtëpi dhe duke detyruar më shumë familje të iknin.
Izraeli po ecën përpara me një plan për të marrë kontrollin e plotë të të gjithë Rripit të Gazës, duke filluar nga Qyteti i Gazës, me pretendimin për “shkatërrimin” e Hamasit derisa nga ana tjetër vrasin civilë të pafajshëm.
Në fletëpalosjet e shpërndara mbi Qytetin e Gazës, ushtria e saj u tha banorëve të shkonin menjëherë në jug, duke thënë se ushtria kishte ndërmend të zgjeronte ofensivën e saj në perëndim të qytetit.