Izraeli dërgoi bateri dhe personel të “Kupolës së Hekurt” në Emiratet e Bashkuara Arabe gjatë luftës me Iranin

Izraeli dërgoi bateri dhe personel të “Kupolës së Hekurt” në Emiratet e Bashkuara Arabe gjatë luftës me Iranin

Ambasadori i SHBA-së në Tel Aviv, Mike Huckabee, tha të martën se Izraeli dërgoi bateri dhe personel anti-raketash “Iron Dome” në Emiratet e Bashkuara Arabe (EBA) gjatë luftës në Iran, transmeton Anadolu.

Mike Huckabee i bëri këto komente në skenë në një aktivitet në Tel Aviv, Izrael, sipas CBS News.

“Do të doja të thoja një fjalë vlerësimi për Emiratet e Bashkuara Arabe, anëtarin e parë të Marrëveshjes së Abrahamit. Vetëm shikoni përfitimet. Izraeli sapo u dërgoi atyre bateri dhe personel Iron Dome për t’i ndihmuar në funksionimin e tyre”, tha Huckabee.

Nuk pati përgjigje nga Abu Dhabi deri në orën 09:00 në lidhje me pretendimet e Mike Huckabee.

SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme kundër Iranit më 28 shkurt, duke shkaktuar hakmarrje nga Teherani kundër Izraelit, si dhe aleatëve të SHBA-së në Gjirin Persik, së bashku me mbylljen e Ngushticës së Hormuzit.

Më shumë se 3.300 njerëz u vranë dhe dhjetëra mijëra u zhvendosën në Iran, ndërsa të paktën 13 ushtarakë amerikanë u vranë dhe dhjetëra të tjerë u plagosën gjatë konfliktit.

Një armëpushim hyri në fuqi më 8 prill nëpërmjet ndërmjetësimit pakistanez, por bisedimet në Islamabad dështuan të prodhonin një marrëveshje të qëndrueshme. Armëpushimi u zgjat më vonë nga Trump pa një afat të caktuar.

MARKETING

Të ngjajshme

UNICEF: Një fëmijë palestinez vritet çdo javë në Bregun Perëndimor që nga janari i vitit 2025

UNICEF: Një fëmijë palestinez vritet çdo javë në Bregun Perëndimor që nga janari i vitit 2025

Qeveria: Përmes Programit për uljen e dispariteteve dhe rritjen e konkurrueshmërisë për vitin 2026 do të financohen 32 projekte

Qeveria: Përmes Programit për uljen e dispariteteve dhe rritjen e konkurrueshmërisë për vitin 2026 do të financohen 32 projekte

Kremlini përsërit deklaratën e Putinit se lufta në Ukrainë është gati të mbarojë

Kremlini përsërit deklaratën e Putinit se lufta në Ukrainë është gati të mbarojë

E tmerrshme! 15 vjeçari ther me thikë bashkëmoshatarin në një shkollë në Shkup

E tmerrshme! 15 vjeçari ther me thikë bashkëmoshatarin në një shkollë në Shkup

Revolucioni turk i mbrojtjes dhe rendi i ri botëror

Revolucioni turk i mbrojtjes dhe rendi i ri botëror

Lufta me Iranin u ka kushtuar amerikanëve mbi 37 miliardë dollarë në rritje të çmimeve të karburantit

Lufta me Iranin u ka kushtuar amerikanëve mbi 37 miliardë dollarë në rritje të çmimeve të karburantit