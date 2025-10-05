Izraeli deporton në Spanjë 29 aktivistë të flotiljes me destinacion Gazën
Autoritetet izraelite deportuan të dielën 29 aktivistë evropianë drejt Spanjës, pasi ata u ndaluan nga një flotilje ndërkombëtare ndihmash që po udhëtonte drejt Rripit të Gazës nën bllokadë, transmeton Anadolu.
Ministria e Jashtme e Izraelit tha në një deklaratë se personat e dëbuar janë shtetas të Spanjës, Portugalisë dhe Holandës.
Flotilja Globale Sumud më herët njoftoi se lista e aktivistëve të planifikuar për dëbim përfshin 21 spanjollë, katër holandezë dhe katër portugezë.
“Të gjitha familjet dhe miqtë mund të jenë të qetë se lejet e deportimit janë lëshuar për të gjithë personat përkatës dhe askush nuk po mbahet më pas”, thuhet në deklaratë.
Forcat detare izraelite sulmuan dhe sekuestruan anijet e flotiljes të mërkurën vonë dhe ndaluan më shumë se 470 aktivistë nga mbi 50 vende. Flotilja po përpiqej të dërgonte ndihma humanitare në Gaza dhe të sfidonte bllokadën izraelite ndaj enklavës.
Izraeli e ka mbajtur bllokadën ndaj Gazës – vendbanim i gati 2,4 milionë njerëzve – për gati 18 vjet.
Që nga tetori i vitit 2023, bombardimet izraelite kanë vrarë më shumë se 67.100 palestinezë në enklavë, shumica gra dhe fëmijë, duke e bërë atë të pabanueshme, ndërsa bllokada e ka shtyrë Gazën drejt urisë.