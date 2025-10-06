Izraeli deporton 171 aktivistë të tjerë të ndaluar, përfshirë Greta Thunberg
Qeveria e Tel Avivit ka deportuar 171 aktivistë të tjerë nga Flotilja Globale “Sumud”, e cila u sulmua nga ushtria izraelite ndërsa përpiqej të thyente bllokadën e paligjshme të Rripit të Gazës dhe të shpërndante ndihma humanitare, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë me shkrim nga Ministria e Jashtme izraelite në platformën sociale amerikane X thuhet se 171 aktivistët e ndaluar nga Flotilja u dërguan në Greqi dhe Sllovaki.
Në mesin e të deportuarve është edhe aktivistja suedeze për klimën, Greta Thunberg. Në deklaratë përfshihen edhe foto të disa prej aktivistëve, përfshirë Thunberg, duke u deportuar në aeroport.
Ndërkohë ka tërhequr vëmendje se Thunberg dhe aktivistët e tjerë në foto ishin të veshur me veshje me një ngjyrë.
– Flotilja Globale “Sumud”
Flotilja Globale “Sumud”, e cila ishte në rrugë për të thyer bllokadën izraelite dhe për të shpërndarë ndihmë humanitare në Gaza, iu afrua ujërave të Gazës në mbrëmjen e 1 tetorit.
Ushtria izraelite sulmoi flotiljen, duke kapur ilegalisht dhjetëra anije dhe duke ndaluar qindra pasagjerë të tyre.
Flotilja Globale “Sumud” është flotilja më e madhe deri më tani e nisur në formë masive për të dërguar ndihmë humanitare në Gaza.