Izraeli: Bombarduam 500 zona në Liban gjatë armëpushimit
Ushtria izraelite pranoi sot se ka goditur rreth 500 zona në Liban që nga hyrja në fuqi e armëpushimit më 17 prill dhe se pesë ushtarë izraelitë u vranë dhe 33 të tjerë u plagosën nga zjarri i Hezbollahut, transmeton Anadolu.
“Pesë ushtarë nga ushtria dhe forcat e sigurisë u vranë dhe 33 të tjerë u plagosën që nga armëpushimi”, tha Radioja e ushtrisë, mes asaj që e përshkroi si censurë të rreptë mbi shkallën e plotë të humbjeve.
Transmetuesi shpjegoi se tre ushtarë u vranë nga dronë të mbushur me eksplozivë, dy nga pajisje shpërthyese të improvizuara, 31 u plagosën nga pajisje shpërthyese dhe dy në përleshje me luftëtarët e Hezbollahut.
Në javët e fundit, dronët e Hezbollahut janë bërë një shqetësim në rritje në Izrael, me kryeministrin Benjamin Netanyahu që i përshkroi ato si një “kërcënim të madh”. Sipas radios, avionët izraelitë kryen sulme në rreth 500 zona që nga armëpushimi, të gjitha në jug të Libanit përveç një objektivi në rajonin Beka.
“Këto shifra tregojnë se nuk ka armëpushim në jug të Libanit”, tha Radioja e ushtrisë.
Pavarësisht armëpushimit që u shpall më 17 prill dhe u zgjat deri më 17 maj, ushtria izraelite vazhdon sulmet e përditshme në Liban dhe shkatërrimin e gjerë të shtëpive në dhjetëra fshatra. Ministria e Shëndetësisë e Libanit tha të hënën se 17 persona u vranë në 24 orët e fundit, duke e çuar numrin e viktimave nga sulmet izraelite që nga 2 marsi në 2.696, me 8.264 të plagosur.
Izraeli pushton zona në jug të Libanit, disa për dekada dhe të tjera që nga lufta e mëparshme midis viteve 2023 dhe 2024 dhe ka përparuar rreth 10 kilometra në territorin libanez gjatë ofensivës aktuale.