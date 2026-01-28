Izraeli bombardon zona të shumta në Gaza, pavarësisht armëpushimit
Ushtria izraelite nisi sot sulme ajrore dhe zjarr artilerie si dhe kreu operacione shkatërrimi në zona të shumta në të gjithë Rripin e Gazës, mes shkeljeve të përditshme të një marrëveshjeje armëpushimi në fuqi që nga 10 tetori 2025, raporton Anadolu.
Në qytetin verior të Jabalia, të paktën dy shpërthime të fuqishme u dëgjuan pasi forcat izraelite shënjestruan disa vende me operacione shkatërrimi brenda zonave që ushtria ende i pushton, sipas burimeve lokale dhe dëshmitarëve okularë.
Artileria izraelite bombardoi lagjet lindore të qytetit të Gazës ndërsa automjetet ushtarake të stacionuara në lindje të qytetit hapën zjarr me mitraloz drejt zonës, thanë burimet. Në Gazën qendrore, avionët luftarakë izraelitë shënjestruan tre shtëpi të zbrazëta në zona që janë ende nën kontrollin ushtarak izraelit në lindje të Deir al-Balah.
Në një ngjarje tjetër, dëshmitarët okularë thanë se sulmet ajrore izraelite goditën zonat nën pushtimin izraelit në lindje të Khan Younis në Gazën jugore, duke përkuar me bombardimet e artilerisë dhe zjarret nga automjetet ushtarake dhe helikopterët në të njëjtat zona.
Nuk u raportuan menjëherë viktima. Që kur armëpushimi hyri në fuqi, shkeljet e përsëritura izraelite kanë vrarë 486 palestinezë dhe kanë plagosur 1.341 të tjerë.
Armëpushimi i dha fund luftës gjenocidale të nisur nga Izraeli më 8 tetor 2023, e cila zgjati dy vjet dhe la më shumë se 71 mijë palestinezë të vdekur dhe 171 mijë të plagosur. Ofensiva shkaktoi shkatërrime të gjera në rreth 90 për qind të infrastrukturës civile të Gazës, me kostot e rindërtimit të vlerësuara nga OKB-ja në rreth 70 miliardë dollarë.